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Mbappe'den teknik direktör Tuchel'e veda mesajı

FRANSA HABERLERİ  | 25.12.2020 10:47 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain'de teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verildiği iddialarının ardından ekibin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, veda mesajı paylaştı.

Mbappe'den teknik direktör Tuchel'e veda mesajı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'in (PSG) teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verdiği iddialarının ardından ekibin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, veda mesajı paylaştı.

Mbappe, Instagram hesabından, Tuchel ile bir fotoğrafını paylaşarak "Maalesef bu futbolun kanunu ancak buraya gelişinizi kimse unutmayacak. Kulübün tarihinde güzel bir sayfa yazdınız. Teşekkürler" ifadesini kullandı. Fransız basını, PSG'nin Tuchel'in görevine son verdiğini iddia etti. Kulüpten ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

2018'de göreve gelen Tuchel'in sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor. PSG, Ligue 1'de 35 puanla 3. sırada yer alıyor. Tuchel'in yönetimindeki PSG, geçen sezon Ligue 1'de şampiyon olmuştu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: İHA


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