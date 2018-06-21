Mbappe Fransa'nın Dünya Kupası'nda gol atan en genç oyuncusu oldu!

Fransa, Dünya Kupasında gruptaki ikinci maçında sahasında Peru ile karşı karşıya geldi. Fransa, 34. dakikada Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçerken Mbappe attığı golle tarihe geçti.

TOPU BOŞ AĞLARA GÖNDERDİ

Fransa'nın yıldız futbolcusu Mbappe, Peru karşısında 34. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Giroud'un asistiyle savunmasın arkasına sarkan Mbappe, topu boş ağlara bıraktı.

REKOR TREZEGUET'E AİTTİ

Mbappe böylelikle Fransa formasıyla büyük turnuvalarda gol atan en genç futbolcu ünvanını ele geçirdi. Bu rekor daha önceden David Trezeguet'e aitti.

