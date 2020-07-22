Mbappe gelecek sezon PSG'de kalacak

Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen ve birçok takımın transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldız oyuncu Mbappe, gelecek sezon takımda kalacağını açıkladı.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan PSG'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel ise "Mbappe ile çalışmak her hoca için bir hediyedir. Sözleşmesi devam ediyor ve onu satmaya hazır değiliz. O bizim için son derece önemli, anahtar bir oyuncu" dedi.
Mbappe ile takımın Brezilyalı yıldızı Neymar arasında sorunlar yaşandığı iddialarını da yalanlayan Tuchel, "Onunla Neymar arasında harika bir iletişim var. Bu takımdaki herkesi mutlu ediyor ve PSG'ye ciddi bir güç katıyor" diye konuştu.
Mbappe, PSG formasıyla çıktığı 120 karşılaşmada 90 kez ağları sarstı.
(AA)
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