Mbappe kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? 2022 Dünya Kupası gol kralı Kylian Mbappé!

Kylian Mbappe 20 Aralık 1998 doğumludur. Asıl adı Kylian Sanmi Mbappé Lottin'dir. Aslen Kamerun ve Cezayir asıllı Fransız millî takım futbolcusu Kylian Mbappe 23 yaşında ve Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain'de forma giymekte.

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FUTBOL KARİYERİ

Futbola babası Wilfried Mbappé'nin hocalığında AS Bondy'de başlayan Mbappé, 17 yaş altı ve 19 yaş altı takımında oynadıktan sonra Mart 2017'de Lüksemburg ile oynadıkları maçta Fransa adına ilk millî maçına çıktı.

2015 - 2017 sezonları arası Monaco'da top koşturan Mbappe, 31 Ağustos 2017'de Monaco'dan Paris Saint-Germain'e kiralandı. Fransız millî takımındaki ilk büyük başarısını 2016 UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonasında ülkesiyle şampiyon olarak yaşayan Kylian Mbappe için eski Arsenal menajeri Arsène Wenger, Mbappe'nin Thierry Henry'ye benzediğini ve büyük bir futbol yeteneğinin olduğunu söylemekte. Mbappe PGS'de 29 numaralı forma giyiyor.

23 yaşındaki genç futbolcu Mbappé; 2017’de Golden Boy, 2018’de FIFA Dünya Kupası En İyi Genç Oyuncu ödülü, 2017 ve 2018’de Yılın Fransız Oyuncusu ödüllerinin sahibidir.

GOL KRALI KYLIAN MBAPPE!

Kylian Mbappe Fifa Dünya Kupası Katar 2022'nin gol kralı oldu. Altın ayakkabı ödülünün sabihi olan genç futbolcu attığı 8 golle 2022 Dünya Kupası'nın gol kralı oldu. Fransa'nın 3 golünü de atan Kylian Mbappe hem turnuvanın gol kralı oldu hem de final maçında hat trick yaparak tarihe adını altın harflerle yazdırdı.





