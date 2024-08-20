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  4. Mbappe'nin Real Madrid'e transferi sonrası davalık oluyorlar! Fransız Kulübü PSG Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilirler...

Mbappe'nin Real Madrid'e transferi sonrası davalık oluyorlar! Fransız Kulübü PSG Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilirler...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
20.08.2024 15:26
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Real Madrid'in yaz transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Kylian Mbappe, eski kulübü Paris Saint-Germain'den alacağı olan 55 milyon euro ödenmemesi sonucunda UEFA'ya başvurdu. PSG ise devler ligi'nden atılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'in bu yaz kadrosuna kattığı Kylian Mbappé, İspanyol devindeki ilk resmi maçında Atalanta'ya karşı gol sevinci yaşayarak kariyerinde ilk defa Avrupa Kupası kazanmıştı.

UEFA'YA BAŞVURDU

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Fransa basınına göre, Fransız yıldızın Real Madrid'e transferinden önce PSG'den alamadığı 55 milyon euroluk brüt ücretini talep ettiği, Fransız kulübünün ise bu talepleri karşılamaması sonrasında eski kulübünü UEFA'ya şikayet ettiği aktarıldı.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde'un haberine göre, Mbappe'nin bu talepleri, Şubat ayında alması gereken imza bonusunun üçte biri (36 milyon euro) ile Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait maaşlarını ve etik bonuslarını içeriyor.

AVRUPA KUPALARINDAN MEN GELEBİLİR

mbappe

PSG yönetimi, oyuncunun Real Madrid'e transfer olmasını gerekçe sunarak ödemeleri yapmama kararı aldı.

Bu durum, PSG için büyük bir risk teşkil etmekle birilikte Le Monde, Mbappe ile PSG arasındaki anlaşmazlığın, Fransız kulübünün UEFA lisansının iptal edilmesine ve dolayısıyla Avrupa kupalarından men edilmesine kadar varabileceğini belirtti.

PSG yönetimi ise Mbappe'nin haklı olduğu davada tüm ayrıntıları incelemeye almış durumda.

Aksi takdirde, PSG'nin Avrupa kupalarına katılım hakkını kaybetme riskini bulundurduğunu belirtiyor.

PSG PERFORMANSI

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2017-18 sezonunun başında transfer olduğu PSG formasıyla tüm kulvarlarda 308 karşılaşmaya çıkan Kylian Mbappe, 256 gol - 91 asist üretme başarısı gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
PSG Paris Saint-Germain FC mbappe real madrid
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