Mbappe'nin Real Madrid'e transferi sonrası davalık oluyorlar! Fransız Kulübü PSG Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilirler...

Real Madrid'in bu yaz kadrosuna kattığı Kylian Mbappé, İspanyol devindeki ilk resmi maçında Atalanta'ya karşı gol sevinci yaşayarak kariyerinde ilk defa Avrupa Kupası kazanmıştı.

UEFA'YA BAŞVURDU

Fransa basınına göre, Fransız yıldızın Real Madrid'e transferinden önce PSG'den alamadığı 55 milyon euroluk brüt ücretini talep ettiği, Fransız kulübünün ise bu talepleri karşılamaması sonrasında eski kulübünü UEFA'ya şikayet ettiği aktarıldı.

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde'un haberine göre, Mbappe'nin bu talepleri, Şubat ayında alması gereken imza bonusunun üçte biri (36 milyon euro) ile Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait maaşlarını ve etik bonuslarını içeriyor.

AVRUPA KUPALARINDAN MEN GELEBİLİR

PSG yönetimi, oyuncunun Real Madrid'e transfer olmasını gerekçe sunarak ödemeleri yapmama kararı aldı.

Bu durum, PSG için büyük bir risk teşkil etmekle birilikte Le Monde, Mbappe ile PSG arasındaki anlaşmazlığın, Fransız kulübünün UEFA lisansının iptal edilmesine ve dolayısıyla Avrupa kupalarından men edilmesine kadar varabileceğini belirtti.

PSG yönetimi ise Mbappe'nin haklı olduğu davada tüm ayrıntıları incelemeye almış durumda.

Aksi takdirde, PSG'nin Avrupa kupalarına katılım hakkını kaybetme riskini bulundurduğunu belirtiyor.

PSG PERFORMANSI

2017-18 sezonunun başında transfer olduğu PSG formasıyla tüm kulvarlarda 308 karşılaşmaya çıkan Kylian Mbappe, 256 gol - 91 asist üretme başarısı gösterdi.