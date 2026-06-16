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Mbappe tarihe geçiyor! Dünya Kupası'nda rekorları bir bir kırdı

Fransa'nın yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Senegal karşısında attığı gollerle hem takımının kazanmasını sağladı hem de Dünya Kupası tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Mbappe tarihe geçiyor! Dünya Kupası'nda rekorları bir bir kırdı
Burak Kavuncu
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Real Madrid
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Senegal arasında oynanan mücadelede sahneye çıkan Kylian Mbappe, kariyerine bir tarihi başarı daha ekledi. Karşılaşmanın 66 ve 90+6. dakikalarında ağları havalandıran Fransız yıldız, takımını öne geçirirken Dünya Kupası ve Fransa Milli Takımı tarihine geçen rekorlara da imza attı.

DÜNYA KUPASI TARİHİNDE ZİRVEYE YAKLAŞIYOR

Mbappe tarihe geçiyor! Dünya Kupası nda rekorları bir bir kırdı 1

Senegal karşısında kaydettiği gollerle Dünya Kupaları'ndaki gol sayısını 14'e yükselten Mbappe, turnuva tarihinin en golcü oyuncuları listesinde üst sıralara tırmanmaya devam etti.

Fransız yıldızın önünde artık yalnızca Miroslav Klose (16), Ronaldo Nazario (15) bulunuyor. Henüz kariyerinin zirvesindeki Mbappe, bu performansıyla rekorun en güçlü adaylarından biri olarak gösteriliyor.

GIROUD'A GEÇTİ VE TARİH E GEÇTİ

Mbappe tarihe geçiyor! Dünya Kupası nda rekorları bir bir kırdı 2

26 yaşındaki süper yıldız hem Olivier Giroud'yu geride bırakarak milli takım tarihinde (58), hem de Just Fontaine'i geride bırakarak Fransa formasıyla Dünya Kupası'nda (14) en fazla gol atan oyuncu oldu.

FRANSA'YI TAŞIMAYA DEVAM EDİYOR

Mbappe tarihe geçiyor! Dünya Kupası nda rekorları bir bir kırdı 3

Dünya Kupası sahnesinde bir kez daha sorumluluk alan Mbappe, kritik golleriyle Fransa'yı Senegal karşısında galibyete götürürken, turnuvanın favorileri arasında gösterilen Horozlar'ın en büyük kozunun yine kendisi olduğunu kanıtladı. Mbappe'nin performansı Fransız taraftarları heyecanlandırırken, yıldız oyuncu yeni rekorlar için büyük bir azimle çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Senegal Kylian Mbappe dünya kupası
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