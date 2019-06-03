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Mbappe, Türkiye'ye karşı oynayacak mı?

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 03.06.2019 09:30 | Son Güncelleme

A Milli Takım ile karşılaşacak olan Fransa'da Kylian Mbappe, Bolivya mücadelesinde sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Mbappe'nin A Milli Takım'a karşı oynayıp oynamayacağı bilinmiyor...

Mbappe, Türkiye'ye karşı oynayacak mı?

EURO 2020 Elemeleri A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Fransa'da Kylian Mbappe, Bolivya mücadelesinde sakatlık geçirdi.

Devre arasında TMC mikrofonlarına Mbappe'nin sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Fransa teknik direktörü Didier Deschamps, ''Kötü bir durum olmasa bile risk almamalıyız'' şeklinde konuştu.

Sol bileğinden sakatlık geçiren Kylian Mbappe'nin A Milli Takım'a karşı oynayıp oynamayacağı bilinmiyor. A Milli Takım, Fransa'yı 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da konuk edecek.

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Kylian Mbappe fransa milli takımı

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