Mbaye Diagne, Amed formasıyla şov yapıyor!

Trendyol 1. Lig’de gol yolları adeta şova dönüştü. Lider Sipay Bodrum FK ile Esenler Erokspor, 34’ar golle ligin en üretken takımları olarak öne çıkarken, Atko Group Pendikspor savunmada sadece 9 gol yedi.
Amed Sportif Faaliyetler formasıyla 12 gole ulaşan Mbaye Diagne, ligde en golcü isim konumunda bulunuyor. Diagne’yi 9 golle Sipay Bodrum FK’dan Taulan Sulejmanov, 8’er golle Alfredo Ribeiro (Sipay Bodrum FK), Florent Hasani (Boluspor), Romeo Mambenga (Sakaryaspor) ve Ayobami Kayode (Esenler Erokspor) takip ediyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum