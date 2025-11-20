SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig

Mbaye Diagne, Amed formasıyla şov yapıyor!

Trendyol 1. Lig’de Amed Sportif Faaliyetler forması giyen Mbaye Diagne, 12 golle ligin en skorer oyuncusu oldu. Senegalli forvetin performansı, takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı.

Mbaye Diagne, Amed formasıyla şov yapıyor!
Emre Şen
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Amed Sportif Faaliyetler
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol 1. Lig’de gol yolları adeta şova dönüştü. Lider Sipay Bodrum FK ile Esenler Erokspor, 34’ar golle ligin en üretken takımları olarak öne çıkarken, Atko Group Pendikspor savunmada sadece 9 gol yedi.

GOL KRALI diagne" style="color:#ff0000">MBAYE DIAGNE!

Mbaye Diagne, Amed formasıyla şov yapıyor! 1

Amed Sportif Faaliyetler formasıyla 12 gole ulaşan Mbaye Diagne, ligde en golcü isim konumunda bulunuyor. Diagne’yi 9 golle Sipay Bodrum FK’dan Taulan Sulejmanov, 8’er golle Alfredo Ribeiro (Sipay Bodrum FK), Florent Hasani (Boluspor), Romeo Mambenga (Sakaryaspor) ve Ayobami Kayode (Esenler Erokspor) takip ediyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ta Rafa Silva gemileri yaktı! Çok ağır ceza alabilirBeşiktaş'ta Rafa Silva gemileri yaktı! Çok ağır ceza alabilir
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten Türk futbolunu ilgilendiren açıklama! "Büyük bir operasyon daha olabilir"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten Türk futbolunu ilgilendiren açıklama! "Büyük bir operasyon daha olabilir"
Anahtar Kelimeler:
Mbaye Diagne amedspor diagne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.