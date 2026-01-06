SPOR

Süper Lig'de yılın transfer şoku! Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci resmen Kasımpaşa'da!

Transferde yer yerinden oynadı, olmaz denilen oldu! Kasımpaşa, Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci ile her konuda anlaştı. Sarı-Lacivertlilerle el sıkışan, oyuncuyu da ikna eden İstanbul ekibi, bombayı patlattı. İstanbul'a ayak basan tecrübeli oyuncu, imzayı atar atmaz Antalya kampına uçacak. İşte dev transferin detayları...

Emre Şen
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ara transfer döneminin en sürpriz hamlesi Kasımpaşa'dan geldi. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Kimsenin beklemediği bu operasyon sessiz ve derinden yürütüldü, imzalar atılma aşamasına geldi.

HER KONUDA ANLAŞMA TAMAM

Süper Lig de yılın transfer şoku! Fenerbahçe nin yıldızı İrfan Can Kahveci resmen Kasımpaşa da! 1

Kasımpaşa yönetimi, hem Fenerbahçe Kulübü ile kiralama şartlarında hem de İrfan Can Kahveci ile maaş konusunda her konuda anlaşma sağladı. Süper Lig'de şok etkisi yaratan bu hamleyle Paşa, kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirdi.

İSTANBUL'A GELDİ, ROTA ANTALYA

Süper Lig de yılın transfer şoku! Fenerbahçe nin yıldızı İrfan Can Kahveci resmen Kasımpaşa da! 2

Anlaşmanın sağlanmasının ardından İrfan Can Kahveci, resmi işlemler için İstanbul'a geldi. Tecrübeli orta sahanın sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yıldız futbolcu, imzaların atılmasının hemen ardından vakit kaybetmeden Kasımpaşa'nın Antalya'daki devre arası kampına katılarak takımla çalışmalara başlayacak.

