Süper Lig'de yılın transfer şoku! Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci resmen Kasımpaşa'da!

Ara transfer döneminin en sürpriz hamlesi Kasımpaşa'dan geldi. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin transferinde mutlu sona ulaştı. Kimsenin beklemediği bu operasyon sessiz ve derinden yürütüldü, imzalar atılma aşamasına geldi.

HER KONUDA ANLAŞMA TAMAM

Kasımpaşa yönetimi, hem Fenerbahçe Kulübü ile kiralama şartlarında hem de İrfan Can Kahveci ile maaş konusunda her konuda anlaşma sağladı. Süper Lig'de şok etkisi yaratan bu hamleyle Paşa, kadrosunu yıldız bir isimle güçlendirdi.

İSTANBUL'A GELDİ, ROTA ANTALYA

Anlaşmanın sağlanmasının ardından İrfan Can Kahveci, resmi işlemler için İstanbul'a geldi. Tecrübeli orta sahanın sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Yıldız futbolcu, imzaların atılmasının hemen ardından vakit kaybetmeden Kasımpaşa'nın Antalya'daki devre arası kampına katılarak takımla çalışmalara başlayacak.