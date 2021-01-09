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Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig’in en erken golünü attı

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.01.2021 20:30 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Gençlerbirliği karşısında 27. saniyede rakip fileleri havalandırdı. Bu gol Süper Lig’de bu sezon atılan en erken gol oldu.

Mbaye Diagne, bu sezon Süper Lig’in en erken golünü attı

Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile mücadele eden Galatasaray bu sezonun en hızlı golünü kaydetti. Mücadeleye başlayan sarı-kırmızılıların daha ilk dakika dolmadan golü buldu.

Mücadelenin 27. saniyesinde sol kanattan Emre Taşdemir’in pasında ceza sahası içinde topu alan Mbaye Diagne’nin sol çaprazdan vuruşunda uzak direğe giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu.
Senegalli futbolcunun golü bu sezon Süper Lig’de en erken golü olarak tarihe geçti.

Bu sezon Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği mücadelesinde de konuk ekip 28. saniyede Sefa Yılmaz golü ile 1-0 öne geçmişti.

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