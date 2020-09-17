Mbaye Diagne: "Çalışmanın karşılığını aldım"

Galatasaray'ın Neftçi Bakü'yü 3-1 mağlup ettiği mücadelede 2 gol birden atan Mbaye Diagne ve Ryan Babel karşılaşmanın ardından açıklama yaptı.
Senegalli golcü, "Çok mutluyum, uzun zaman sonra kendim için mutluyum. Sadece çalışmanın karşılığı er ya da geç gelir. Şimdi önümüzdeki maçı düşüneceğiz ve inşallah kazanacağız." ifadelerini kullandı.
Geçen sezon Galatasaray'dan kiralık olarak Club Brugge forması diyen Diagne, sarı-kırmızılı takımda çıktığı 22 maçta 13 gol attı ve 2 de asist yaptı.
Galatasaray'ın Neftçi Bakü maçında ilk 11'de görev alan ve 83 dakika sahada kalan Ryan Babel, mücadele sonrasında açıklama yaptı.
Eski formunu yakalamaya başladığını söyleyen Babel, "Uzun süre sonra ilk maçıma çıktım, bunun için minnettarım. Yavaş yavaş olsa da geliyorum. Takım olarak iyi iş çıkardık." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın sezonun 2. yarısında Ajax'a kiraladığı Babel, Hollanda Ligi'nin iptal olması sonrasında uzun süre forma giyememişti.
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