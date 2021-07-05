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Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

05.07.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen sezon Liverpool forması giyen Ozan Kabak için Leverkusen ile anlaştığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Liverpool'da forma giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak, bu sezonu Bundesliga'da geçirecek gibi görünüyor.

Schalke'nin küme düşmesi nedeniyle takımdan kesin olarak ayrılacak olan Ozan'ın peşine Bayer Leverkusen düştü. 21 yaşındaki oyuncu için Schalke ile görüşen Leverkusenli yetkililerin, yüksek bonservis talebi sonrasında satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ve bu teklifin kabul edildiği öğrenildi.

Schalke ile 2024'e kadar kontratı olan Ozan Kabak, geçen sezon Liverpool'da 13 maça çıktı.

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EURO 2020'DE FORMA GİYMEDİ

A Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosunda yer alan Ozan Kabak şampiyonayı süre almadan tamamladı.

Ocak 2019'da 11 milyon euro karşılığında altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan ayrılarak Stuttgart'ın yolunu tutan 1.86 boyundaki oyuncu, altı ay sonra da 15 milyon euroluk bonservis bedeliyle şimdiki kulübü Schalke 04'e imza atmıştı.

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Ozan Kabak
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