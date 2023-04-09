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Mbaye Diagne'den Enner Valencia ve Fenerbahçe'ye olay sözler! 'Özel bir şeyler hazırlıyorum!', 'Valencia her maç penaltı atıyor!'

09.04.2023 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Karagümrük'te takımın gol yükünü çeken Mbaye Diagne, performansıyla dikkat çekiyordu. Sezon başında Galatasaray'dan transfer edilen Senegalli yıldız, sarı - lacivertlilerle oynanacak olan maç öncesinde flaş açıklamalarda bulundu. Diagne, gol krallığı yarışı için de Enner Valencia'ya gönderme yaptı.

Mbaye Diagne'den Enner Valencia ve Fenerbahçe'ye olay sözler! 'Özel bir şeyler hazırlıyorum!', 'Valencia her maç penaltı atıyor!'

Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. 11 maçlık yenilmezlik serisi bulunan formda ekibin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Mbaye Diagne, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Kritik maç öncesinde Beyaz TV'ye konuşan Mbaye Diagne, Fenerbahçe ve Enner Valencia'ya göndermelerde bulundu.

İşte Diagne'nin sözleri;

"ÖZEL ŞEYLER HAZIRLAYACAĞIM"

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"Fenerbahçe’ye karşı gol sevincim için bir şeyler hazırlıyorum. Beklettiğim bir şeyler var. Özel şeyler hazırlayacağım. Fenerbahçe’ye sadece bir gol değil, en az 2 gol atmak istiyorum."

"VALENCIA KRAL OLMAK İSTİYORSA..."

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"Valencia benden daha şanslı çünkü her maç 1-2 penaltı atabiliyor. Ben o şansa sahip değilim. Valencia gol kralı olmak istiyorsa gollerine devam etsin. Çünkü arkasından geliyorum."

"BEN AYRILMAK İSTEDİM"

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"Galatasaray yönetimi bana takımdan ayrıl demedi. Süre alamayacaksam alternatif seçenekleri değerlendirmek istediğimi söyledim. Çünkü oynamak istiyordum. Galatasaray yönetimi de bu kararıma saygı duydu. Hangi kulübe gidersem gideyim gol atmaya devam edeceğim."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Karagümrük formasıyla 26 resmi maça çıkan 31 yaşındaki yıldız, 18 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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