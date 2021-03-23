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Mbaye Diagne'den Galatasaray'a kötü haber!

23.03.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın devre arasında West Bromwich'e kiraladığı Mbaye Diagne, son 4 maçta sessizliğini bozamadı. Bunun üzerine taraftarlar Senegalli yıldızın kulübede yer almasını istedi.

Mbaye Diagne'den Galatasaray'a kötü haber!

Mbaye Diagne büyük bir hevesle West Brom'a gitmişti. İlk maçında asist yapıp, Manchester United'a gol atınca herkesi heyecanlandırmıştı. Ancak Senegalli son 4 maçta suskun kaldı.

29 maçta 18 puanda kalan West Brom ise artık gelecek sezonu düşünmeye başladı. Çünkü Diagne'nin sahaya çıktığı 9 maçta sadece 1 galibiyet alan West Brom, 10 puan üzerinde yer alan Newcastle'ı 9 haftada yakalamak zorunda.

İngiliz ekibinde taraftarlar, Newcastle'ı yakalamayı imkan dahilinde görmediği için artık Soule, Diaby ve Grant gibi isimlerin forma bulmasını istiyor. (Sporx)

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Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne
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