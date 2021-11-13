Mbaye Diagne: Fenerbahçe'yi yeneceğiz

Galatasaray milli arada TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada kazanan 5-2'lik skorla Galatasaray oldu.
Karşılaşmada 3 gol atan Mbaye Diagne, "Her an oynamaya hazırım. Goller o kadar önemli değil. Önemli olan kazanmaktı, gerekeni yaptık ve takım olarak bunu başardık." dedi.
Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma sorulurken, "Derbiye sıkı şekilde çalışıyoruz, hazır olacağız ve maçı kazanacağız" ifadelerini kullandı.
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