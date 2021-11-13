SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mbaye Diagne: Fenerbahçe'yi yeneceğiz

Mbaye Diagne: Fenerbahçe'yi yeneceğiz

13.11.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında 3 gol atan Mbaye Diagne açıklamalar yaptı.

Mbaye Diagne: Fenerbahçe'yi yeneceğiz
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray milli arada TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor ile hazırlık maçında karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada kazanan 5-2'lik skorla Galatasaray oldu.

Karşılaşmada 3 gol atan Mbaye Diagne, "Her an oynamaya hazırım. Goller o kadar önemli değil. Önemli olan kazanmaktı, gerekeni yaptık ve takım olarak bunu başardık." dedi.

Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşma sorulurken, "Derbiye sıkı şekilde çalışıyoruz, hazır olacağız ve maçı kazanacağız" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkan Koç istedi, Pereira değiştiriyorBaşkan Koç istedi, Pereira değiştiriyor
PARTNERBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymışBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış
Galatasaraylı yıldıza iki dev talip!Galatasaraylı yıldıza iki dev talip!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Başkan istedi, Pereira değiştiriyor

Başkan istedi, Pereira değiştiriyor

Erol Bulut'tan Süper Lig'i sallayacak transfer

Erol Bulut'tan Süper Lig'i sallayacak transfer

Terim'in derbi planı hazır

Terim'in derbi planı hazır

Süper Lig'de Kocaman sürprizi

Süper Lig'de Kocaman sürprizi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Ronaldo gemileri yaktı! Ayrılık kararı...

Ronaldo gemileri yaktı! Ayrılık kararı...

Florya'da deprem! Kovuldular

Florya'da deprem! Kovuldular

Bir devrin sonu! Taraftar şaşkın...

Bir devrin sonu! Taraftar şaşkın...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.