SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig

Mbaye Diagne fırtınası TFF 1. Lig'i sallıyor!

Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti. Mbaye Diagne'nin 87. dakikada penaltıdan attığı gol, takımına galibiyeti getirdi. Diagne, bu sezonki gol sayısını 14'e yükseltti.

Mbaye Diagne fırtınası TFF 1. Lig'i sallıyor!

Senegalli yıldız Mbaye Diagne'nin golüyle Amed Sportif Faaliyetler, Esenler Erokspor karşısında kritik bir galibiyet elde etti.

Trendyol 1. Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 15. haftanın açılış maçında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadyumu'nda Esenler Erokspor'u konuk etti. Karşılaşma, baştan sona büyük bir mücadeleye sahne oldu.

DIAGNE GALİBİYETİ GETİRDİ!

Mbaye Diagne fırtınası TFF 1. Lig i sallıyor! 1

İlk yarıda konuk ekip Esenler Erokspor, 39. dakikada Mikail Okyar'ın golüyle 1-0 öne geçti. Amed Sportif, bu gole ikinci yarıda cevap vermekte gecikmedi. 78. dakikada Andre Poko'nun golüyle skor eşitlenirken, ev sahibi ekip galibiyet için baskısını artırdı. Maçın son dakikaları büyük bir heyecana sahne olurken, 87. dakikada kazanılan penaltıyı Mbaye Diagne gole çevirerek Amed Sportif'e 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu galibiyetle Amed Sportif Faaliyetler, ligdeki iddiasını sürdürürken, Esenler Erokspor ise deplasmanda puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Maçın kahramanı Mbaye Diagne, bu sezonki performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Senegalli golcü, 14 maçta 14 gol atarak takımının en önemli oyuncusu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Diagne'nin performansı, Amed Sportif'in şampiyonluk yarışındaki en büyük kozlarından biri olarak görülüyor.

Amed Sportif Faaliyetler'in Esenler Erokspor karşısında aldığı bu kritik galibiyet, takımın şampiyonluk yolundaki moralini yükseltti. Mbaye Diagne'nin performansı ise lige damga vurmaya devam ediyor. TFF 1. Lig'de heyecan önümüzdeki haftalarda da artarak devam edecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Serdar Dursun pes etmedi! Kocaelispor galip geldi...Serdar Dursun pes etmedi! Kocaelispor galip geldi...
Ankara Keçiörengücü'nde Alper Potuk ile yollar ayrıldıAnkara Keçiörengücü'nde Alper Potuk ile yollar ayrıldı
Anahtar Kelimeler:
Esenler Erokspor Mbaye Diagne amedspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

Fatih Altaylı'dan hapis cezasının ardından dikkat çeken ‘boş koltuk’ kararı!

İznik'teki 'Papa' planı suya düştü

İznik'teki 'Papa' planı suya düştü

Samsunspor tarih yazıyor! Namağlup lider devam...

Samsunspor tarih yazıyor! Namağlup lider devam...

Kızı için köyü seçti! Ayvalık’ta otel açtı

Kızı için köyü seçti! Ayvalık’ta otel açtı

Akaryakıt tabelasında çifte indirim!

Akaryakıt tabelasında çifte indirim!

Suriyeliler faydalanıyordu: Artık para ödeyecekler

Suriyeliler faydalanıyordu: Artık para ödeyecekler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.