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Mbaye Diagne ile Al Shabab'ın ilgilendiği iddia edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.06.2019 22:50 | Son Güncelleme

Galatasaray formasıyla çifte kupa ve gol krallığı başarısı yaşayan Mbaye Diagne'ye Suudi Arabistan'dan sürpriz bir talip çıktı. Al Shabab'ın Diagne'yi transfer etmek istediği ve önümüzdeki günlerde Galatasaray'la görüşmelere başlayacağı iddia edildi.

Mbaye Diagne ile Al Shabab'ın ilgilendiği iddia edildi

Galatasaray'ın golcü futbolcusu Diagne için Suudi Arabistan'dan sürpriz teklif geldi. Bu sezon Sumudica'nn çalıştırdığı Al Shabab'ın Diagne'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

Suudi Arabistan kaynaklı haberlere göre, Galatasaray'da gelecek sezon iyi bir teklif gelmesi halinde satılması düşünülen Diagne'nin yerine, Şampiyonlar Ligi için daha iyi bir santrfor transfer etme politikası belirlenirken, Al Shabab'ın Diagne'yi transfer etmek istediği iddia edildi.

Al Shabab yetkililerinin Diagne için önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın kapısını çalacağı ve görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Diagne ise geçtiğimiz günlerde ülke basınına yaptığı açıklamada ailesini düşünmesi gerektiğini ve kendisine en yüksek parayı verecek olan kulübü tercih edeceğini söyledi.

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Galatasaray Mbaye Diagne al shabab

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şehitlik de ayağa düştü.her öldürülen şehit mi oluyor?bu kadar kolay mı yani?
seni paraya bogarlar,hemen git,orda patlarsin
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