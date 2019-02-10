SPOR

Mbaye Diagne: İnşallah Gomis'i geçeceğim

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.02.2019 22:55 | Son Güncelleme

Galatasaray, Trabzonspor'u sahasında 3-1 yenerek lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 6'ya indirdi. Mücadelenin ardından Mbaye Diagne, Younes Belhanda ve Emre Akbaba açıklamalarda bulundular.

Mbaye Diagne: İnşallah Gomis'i geçeceğim

Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıkan yeni transfer Mbaye Diagne, 3-1 sonuçlanan Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin önemine vurgu yapan Diagne, “Tabii ki çok mutluyum Galatasaray’a gelmiş olmaktan dolayı. Burada benim gol atmamdan çok takım olarak maçı kazanmamız önemliydi. Benim için çok keyifli bir akşam. İyi bir şekilde başladık sonrasında beraberlik golü geldi. Takım olarak oyundan düşmememiz gerekiyordu biz de düşmedik. Daha sonra gollerin devamı geldi. Açıkçası burada savaşmak önemliydi. Biz de takım olarak savaştık ve devamını getirdik. Önümüzdeki maça bakacağız. En iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıp Perşembe günü de istediğimiz sonucu almak istiyoruz” dedi.

"Gomis'in gol rekorunu kıracak mısın?" sorusunu yanıtlayan Diagne, "İnşallah" diye cevap verdi.

BELHANDA: ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede 2 gol birden atan Younes Belhanda, karşılaşmanın sonrasında açıklamalarda bulundu.

Performansı sorulan Belhanda, "En iyi maçım bu diyemeyiz, başka maçlarda da iyi oynadım. 2 gol attığım iyi olduğumu göstermez ama her zaman akılda kalan 2 gol oluyor" ifadelerini kullandı.

Şampyionluğa kenetlendiklerini söyleyen Faslı oyuncu, "Şampiyonluğa inanıyoruz. Geçen hafta 8 puan fark vardı, bu hafta 6'ya indi. Önümüzde 14 maç var, bu yarışta varız ve adım adım şampiyonluğa yürüyoruz. Her takım için farklı şekilde, en iyisini yapmak için hazırlanıyoruz." dedi.

EMRE AKBABA: DAHA FAZLA OYNAMAK İSTEDİM

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Emre Akbaba kısa bir değerlendirme yaptı.

Uzun süreli sakatlığının ardından formasına kavuşan Emre Akbaba, daha iyi şekilde dönmek istediğini dile getirdi.

İşte Emre Akbaba'nın maç sonu açıklaması...

''Böyle bir maçta geri dönmek çok güzel oldu. Birkaç dakika sahada kaldım ama gerçekten keyif aldım. Daha uzun olmasını da istedim. Taraftarların desteği beni o zor günlerde hep motive etti. İnşallah daha iyi bir şekilde geri dönmek istiyorum.''

''3-1 bitti ama çok daha farklı da olabilir. Benfica maçında da güzel bir şekilde biteceğini düşünüyorum.''

Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar Dersin ortasından yerinden kalktı ve...Korkunç anlar
Terim'den Kulüpler Birliği'ne olay gönderme!Terim'den Kulüpler Birliği'ne olay gönderme!
G.Saray ligde seriye bağladı!G.Saray ligde seriye bağladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Mbaye Diagne younes belhanda Emre Akbaba

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Yeşim Salkım'dan olay yaratacak Acun Ilıcalı açıklaması!

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Olay sözler! 'Beşiktaş'ın yeni hocası olursa şaşırmam'

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

G.Saray'ın yıldızı ile dalga geçtiler

G.Saray'ın yıldızı ile dalga geçtiler

Belhanda coştu, G.Saray fırsatı tepmedi!

Belhanda coştu, G.Saray fırsatı tepmedi!

Dev maçta olay iddia! 'F.ck off' dedi...

Dev maçta olay iddia! 'F.ck off' dedi...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Galatasaray'a Kasımpaşa'dan transfer cevabı

Galatasaray'a Kasımpaşa'dan transfer cevabı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray'da! Transferi açıkladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mbaye Diagne: İnşallah Gomis'i geçeceğim

Diagne'den Gomis iddiası!

Fatih Terim'den Kulüpler Birliği'ne gönderme! 'Hakemler insandır, hata yapabilir'

Terim'den Kulüpler Birliği'ne olay gönderme!

Galatasaray ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı

G.Saray ligde seriye bağladı!

Yuto Nagatomo'nun Ümit Öztürk'e 'F.ck off' dediği iddia edildi!

Dev maçta olay iddia! 'F.ck off' dedi...

Amato Ciciretti, Galatasaray'ı reddedip 2. Lig ekibi Ascoli'ye transfer oldu

G.Saray'ı reddedip, 2. Lig'e gitti

Mario Balotelli ve Florian Thauvin, Kostas Mitroglou ile dalga geçti

G.Saray'ın yıldızı ile dalga geçtiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.