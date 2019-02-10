Mbaye Diagne: İnşallah Gomis'i geçeceğim

Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıkan yeni transfer Mbaye Diagne, 3-1 sonuçlanan Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Mücadelenin önemine vurgu yapan Diagne, “Tabii ki çok mutluyum Galatasaray’a gelmiş olmaktan dolayı. Burada benim gol atmamdan çok takım olarak maçı kazanmamız önemliydi. Benim için çok keyifli bir akşam. İyi bir şekilde başladık sonrasında beraberlik golü geldi. Takım olarak oyundan düşmememiz gerekiyordu biz de düşmedik. Daha sonra gollerin devamı geldi. Açıkçası burada savaşmak önemliydi. Biz de takım olarak savaştık ve devamını getirdik. Önümüzdeki maça bakacağız. En iyi şekilde hazırlıklarımızı yapıp Perşembe günü de istediğimiz sonucu almak istiyoruz” dedi.
"Gomis'in gol rekorunu kıracak mısın?" sorusunu yanıtlayan Diagne, "İnşallah" diye cevap verdi.
BELHANDA: ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORUZ
Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede 2 gol birden atan Younes Belhanda, karşılaşmanın sonrasında açıklamalarda bulundu.
Performansı sorulan Belhanda, "En iyi maçım bu diyemeyiz, başka maçlarda da iyi oynadım. 2 gol attığım iyi olduğumu göstermez ama her zaman akılda kalan 2 gol oluyor" ifadelerini kullandı.
Şampyionluğa kenetlendiklerini söyleyen Faslı oyuncu, "Şampiyonluğa inanıyoruz. Geçen hafta 8 puan fark vardı, bu hafta 6'ya indi. Önümüzde 14 maç var, bu yarışta varız ve adım adım şampiyonluğa yürüyoruz. Her takım için farklı şekilde, en iyisini yapmak için hazırlanıyoruz." dedi.
EMRE AKBABA: DAHA FAZLA OYNAMAK İSTEDİM
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Emre Akbaba kısa bir değerlendirme yaptı.
Uzun süreli sakatlığının ardından formasına kavuşan Emre Akbaba, daha iyi şekilde dönmek istediğini dile getirdi.
İşte Emre Akbaba'nın maç sonu açıklaması...
''Böyle bir maçta geri dönmek çok güzel oldu. Birkaç dakika sahada kaldım ama gerçekten keyif aldım. Daha uzun olmasını da istedim. Taraftarların desteği beni o zor günlerde hep motive etti. İnşallah daha iyi bir şekilde geri dönmek istiyorum.''
''3-1 bitti ama çok daha farklı da olabilir. Benfica maçında da güzel bir şekilde biteceğini düşünüyorum.''
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