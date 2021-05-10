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Mbaye Diagne küme düştü!

10.05.2021 08:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'de 35. hafta mücadelesinde Arsenal, konuk ettiği West Bromwich'i 3-1 mağlup etti. WBA, bu sonucun ardından Premier Lig'e veda etti.

Mbaye Diagne küme düştü!

İngiltere Premier Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Arsenal, Mbaye Diagne'nin formasını giydiği West Bromwich Albion'u konuk etti.

Emirates Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Arsenal'in 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Smith Rowe, 35. dakikada Pepe ve 90. dakikada Willian attı. WBA'nın tek sayısını ise 67. dakikada Pereira kaydetti.

Bu sonucun ardından 26 puanda kalan WBA, Premier Lig'e veda etti. Üst üste 2. galibiyetini alan Arsenal ise 52 puanla 9. sırada yer aldı.

Arsenal, gelecek hafta Chelsea deplasmanına konuk olacak. WBA ise Liverpool'u ağırlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Premier League Mbaye Diagne
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