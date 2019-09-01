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Mbaye Diagne'nin Anderlecht'e transfer olacağı iddia edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.09.2019 09:37 | Son Güncelleme

Galatasaray, Radamel Falcao'yla görüşmelere başladığını açıklarken, takımdan ayrılacağı gündemden düşmeyen Mbaye Diagne için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Mbaye Diagne'nin Anderlecht'e transfer olacağı iddia edildi

Anderlecht, Mbaye Diagne transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

TuttoMercato'nun haberine göre, Belçika ekibi, Galatasaray'ın 27 yaşındaki golcüsünü satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

La Gazzetta Dello Sport ise Diagne'nin Verona ve Dinamo Moskova’yı değil Anderlecht’i seçtiğini yazdı.

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Galatasaray Mbaye Diagne anderlecht

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