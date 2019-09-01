Mbaye Diagne'nin Anderlecht'e transfer olacağı iddia edildi

Anderlecht, Mbaye Diagne transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

TuttoMercato'nun haberine göre, Belçika ekibi, Galatasaray'ın 27 yaşındaki golcüsünü satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

La Gazzetta Dello Sport ise Diagne'nin Verona ve Dinamo Moskova’yı değil Anderlecht’i seçtiğini yazdı.

