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Mbaye Diagne'nin Galatasaray'dan 30 milyon Euro'luk isteği reddedildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.02.2019 12:58 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın yeni transferi Mbaye Diagne'nin sözleşmesine 30 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koydurtmak istediği ancak bunun sarı kırmızılı yönetim tarafından reddedildiği öğrenildi.

Mbaye Diagne'nin Galatasaray'dan 30 milyon Euro'luk isteği reddedildi

Kasımpaşa’dan alınan Mbaye Diagne için Galatasaray 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Kasımpaşa yönetimi hem oyuncuya hem de Galatasaray’a çok güvendiği için sözleşmeye ilginç bonuslar koydurdu.

Buna göre Galatasaray şampiyon olursa 1 milyon Euro, Şampiyonalar Ligi’ne katılımda ise 200 bin Euro ekstra bonus ödemesi yapılacak. Ayrıca Diagne sezon sonuna 10’dan fazla gol atarsa Kasımpaşa’ya 800 bin Euro daha gidecek. Ayrıca Diagne’nin bir sonraki satışının karından (10 milyon Euro’nun üzerinde satış) Kasımpaşa’ya yüzde 20 verilecek.

Sezon sonuna kadar 1.150 milyon Euro alacak Diagne, 10 gol atmasında durumunda 350 bin Euro, şampiyonluk durumunda 250 bin Euro, Şampiyonlar Ligi’ne katılınması durumunda ise 150 bin Euro bonus alacak. Bu arada Diagne, sözleşmesine 30 milyon Euro serbest kalma bedeli koydurtmak istedi yönetim kabul etmedi.

(FOTOSPOR)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Mbaye Diagne Spor Toto Süpe Lig Kasımpaşa

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