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Mbaye Diagne: Şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir'i zorlayabiliriz

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 31.12.2018 15:29 | Son Güncelleme

Kasımpaşa'nın Senegalli futbolcusu Diagne, "Şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir'i zorlayabiliriz. Hemen arkalarındayız" dedi.

Mbaye Diagne: Şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir'i zorlayabiliriz

Kasımpaşa'nın Senegalli milli futbolcusu Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider Medipol Başakşehir'i zorlayabileceklerini ifade etti. Süper Lig'in ilk yarısında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında açık ara zirvede yer alan Diagne, Sporlig dergisinin aralık ayı sayısına açıklamalarda bulundu.

Lacivert-beyazlı takımın ligin 17 haftalık periyodunu 29 puan ve averajla 4. sırada tamamlamasında önemli rol oynayan 27 yaşındaki oyuncu, "Takım olarak öncelikli hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak. Tabii bu arada şampiyon olabilirsek çok iyi olur. Bu durum bizi daha çok mutlu eder." ifadelerini kullandı.

Ligde 35 puanla liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir'in performansını çok iyi bulduğunu dile getiren Diagne, "Oynadıkları futbolu çok beğeniyorum. Tabii ki bir takım her maçı kazanacak, diye bir şey yok. Onlar da puan kaybedecekler. Şampiyonluk yolunda Medipol Başakşehir'i zorlayabiliriz. Hemen arkalarındayız. Şu anda ligin en formda takımları Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerini Kasımpaşa'da sürdürdüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden Mbaye Diagne, "Her şey çok iyi gidiyor. Böyle devam edip, hem gol kralı hem de ligin en iyi forveti olmak istiyorum. Bunu gerçekleştireceğime inanıyorum. Hedefim 30 gol atmak. Sürekli oynarsam bu sayıya ulaşacağımı düşünüyorum." görüşlerini aktardı.

Diagne, geçen sezon Galatasaray formasıyla 29 kez fileleri havalandırarak Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanını alan Bafetimbi Gomis'i bu alanda geride bırakacağına inandığını kaydetti.

Süper Lig'de bu sezon uygulanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi hakkında da görüşlerini aktaran Senegalli santrfor, şunları kaydetti:

"Oyunun durmasını hiç sevmem. Oyun akışını kaybediyor. Aynı zamanda çok fazla kullanılıyor. Bir gol veriliyor. Ardından gol olup olmadığına bakılıyor. Gol veriliyor, sonra iptal ediliyor. Bir el veriliyor ama topun ele çarpması çok önemli bir pozisyon olmuyor. Bu sefer hakem çok bekleme olduğu için mecburiyetten eli veriyor. Daha doğrusu vermek mecburiyetinde kalıyor. Ya da vermiyor. Açıkçası hiç sevmiyorum."

Aylık olarak yayımlanan Sporlig dergisi, Türk sporunun çeşitli branşlarından röportajlara ve haberlere yer veriyor.

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