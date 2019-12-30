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  4. Mbaye Diagne: Söyledikleri sonrasında yakasına yapıştım

Mbaye Diagne: Söyledikleri sonrasında yakasına yapıştım

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.12.2019 20:42 | Son Güncelleme

Mbaye Diagne, yaptığı açıklamalarla Belçika'da gündeme oturdu. Senegalli forvet, Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement'in doğruları söylemediğini öne sürdü.

Mbaye Diagne: Söyledikleri sonrasında yakasına yapıştım

Mbaye Diagne, Club Brugge'de kadro dışı kalmasının nedenlerini açıkladı.

Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne'nin bonservisinin de alınması beklenirken, Belçika macerası beklenenden çok daha erken sona ermek üzere...

Kadro dışı kalmasının nedeni ile ilgili konuşan Mbaye Diagne, "Paris Saint-Germain maçında teknik direktör Clement, beni ısınmaya gönderdi. Isınırken yanına çağırdı, 'Oyuna gireceksin ve bize yardım edeceksin, anladın mı?' dedi. Birkaç dakika sonra oyuna girdim ve ceza sahası içerisinde düşürüldüm. Penaltı kazandık." dedi.

"HERKES BİLİR Kİ, PENALTI KAÇIRMAM"

"Senegal'de herkes bilir ki ben penaltı kaçırmam." diyerek sözlerini sürdüren Diagne, "O penaltıyı nasıl kaçırdığıma hala inanamıyorum. Ben penaltıyı atmadan önce takım kaptanı Hans Vanaken yanıma geldi. 'Penaltıyı kullanabilirim.' dedi. Ancak, ben kullanmak istedim ve kullandım." açıklamasını yaptı.

"KADRO DIŞI KALMAMIN NEDENLERİ..."

Mbaye Diagne, "Kadro dışı kalmamın tek nedeni o penaltı mı sanıyorsunuz? Değil. Ayrıca, Clement'in söyledikleri sonrasında yakasına yapıştım. Clement'in doğruları söylemediğini bilin" diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Mbaye Diagne Philippe Clement

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