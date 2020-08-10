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Mbaye Diagne: Taraftarımıza borcum var

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.08.2020 08:34 | Son Güncelleme

Süper Lig'de yeniden kendini ispatlamak isteyen Mbaye Diagne taraftara da mesaj gönderdi.

Mbaye Diagne: Taraftarımıza borcum var

Galatasaray'ın yaramaz çocuğu Mbaye Diagne'nin aklı başına geldi.

Süper Lig'de yeniden kendini ispatlamak isteyen yıldız forvet, çalışmaları iple çekiyor.

Diagne'nin, "Geçen sezon bana yakışmayan bir şekilde geçti. Bu kez kendimi çok iyi hissediyorum. Taraftarımıza borcum var, Galatasaray için çok iyi şeyler yapacağım" dediği öğrenildi.

Sarı kırmızılıların Diagne'yi sezon öncesi kampa alacağı ifade ediliyor. Bu süreçte resmi teklifin gelmesi halinde Galatasaray'ın görüşme yapması bekleniyor.

Şu anda Galatasaray'ın forvet rotasyonunda Falcao, Diagne ve Adem bulunuyor. (Akşam)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Takımda tutulmalı diye düşünüyorum. Malum geçen sezon forvetsizlikten çok çektik
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