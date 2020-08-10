Mbaye Diagne: Taraftarımıza borcum var

Galatasaray'ın yaramaz çocuğu Mbaye Diagne'nin aklı başına geldi.
Süper Lig'de yeniden kendini ispatlamak isteyen yıldız forvet, çalışmaları iple çekiyor.
Diagne'nin, "Geçen sezon bana yakışmayan bir şekilde geçti. Bu kez kendimi çok iyi hissediyorum. Taraftarımıza borcum var, Galatasaray için çok iyi şeyler yapacağım" dediği öğrenildi.
Sarı kırmızılıların Diagne'yi sezon öncesi kampa alacağı ifade ediliyor. Bu süreçte resmi teklifin gelmesi halinde Galatasaray'ın görüşme yapması bekleniyor.
Şu anda Galatasaray'ın forvet rotasyonunda Falcao, Diagne ve Adem bulunuyor. (Akşam)
Messi ve Cüneyt Çakır arasında gerginlik yaşandı!
Beşiktaş'ta yardım gecesi yapılıyor!
Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye gidiyor!
Yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı...
Muslera'nın yerine gelecek isim herkesi şaşırttı!
Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...
Beşiktaş-Alanyaspor arasında dev takas
Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...
Transfer resmen açıklandı
Melih Şendil'den özür mesajı
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Trabzonspor'dan KAP'a 2 transfer açıklaması
Ronaldo ve Merih'in yeni hocası belli oldu
'Gece yaşamı için Berlin'de değilim'
Okuyucu Yorumları 1 yorum