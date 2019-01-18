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Mbaye Diagne ve Eljif Elmas, PFDK'ya sevk edildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.01.2019 17:21 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşalı Mbaye Diagne ile Fenerbahçeli Eljif Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Mbaye Diagne ve Eljif Elmas, PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçın bitiminde rakibine tüküren Diagne, bu eyleminden dolayı PFDK'ye gönderildi.

Kupada Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören Fenerbahçeli Eljif, kural dışı hareketi nedeniyle disipline gönderildi. Spor Toto 1. Lig ekibi Hatayspor'un Medipol Başakşehir ile yaptığı maçta oyundan ihraç edilen Bakary Nimaga da aynı gerekçeyle PFDK'ye sevk edildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Antalyaspor kulüpleri ise Türkiye Kupası maçlarındaki saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

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Mbaye Diagne Eljif Elmas pfdk

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