MEB 2026 AGS sonuçları açıklandı: AGS sonuçları nasıl sorgulanır?

26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS), Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar, 26 Ağustos 2026 saat 11.00'den itibaren sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sonuçlara T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak ÖSYM'nin sonuç ekranından erişilebilecek.

AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2026 AGS sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemine giriş yapması gerekiyor.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra AGS puanlarını ve sıralamalarını görüntüleyebilecek.

Sonuç sorgulama işlemi ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebildiği gibi ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek.

AGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MEB-AGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MEB-AGS puanının hesaplanmasında adayların başvurduğu öğretmenlik alanı dikkate alınıyor. Yabancı dil öğretmenlikleri için AGS ve YDS/e-YDS puanları birlikte değerlendiriliyor.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenlikleri için MEB-AGS puanı; AGS puanının yüzde 50'si ile aynı yıl içinde alınan YDS/e-YDS puanının yüzde 50'sinin birleştirilmesiyle hesaplanıyor.

Adayın aynı yıl içerisinde aldığı birden fazla YDS/e-YDS puanı bulunması durumunda en yüksek puan dikkate alınıyor.

BAZI ALANLARDA PUAN YALNIZCA AGS'YE GÖRE BELİRLENECEK

ÖABT veya YDS uygulanmayan öğretmenlik alanlarında ise MEB-AGS puanı, adayların AGS sonuçları esas alınarak hesaplanacak.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğretmen adayları, aldıkları puanın yanı sıra başarı sıralamalarını da ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek.