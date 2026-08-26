EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

MEB 2026 AGS sonuçları açıklandı: AGS sonuçları nasıl sorgulanır?

Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. Öğretmen adaylarının Millî Eğitim Akademisi'ne kabul edilmek amacıyla katıldığı 2026-MEB-AGS sonuçları açıklandı. Adaylar, puan ve sıralama bilgilerine ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden ulaşabilecek. Peki, 2026 AGS sonuçları nasıl sorgulanır?

MEB 2026 AGS sonuçları açıklandı: AGS sonuçları nasıl sorgulanır?

26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS), Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar, 26 Ağustos 2026 saat 11.00'den itibaren sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. Sonuçlara T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak ÖSYM'nin sonuç ekranından erişilebilecek.

MEB 2026 AGS sonuçları açıklandı: AGS sonuçları nasıl sorgulanır? 1

AGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2026 AGS sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemine giriş yapması gerekiyor.

Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra AGS puanlarını ve sıralamalarını görüntüleyebilecek.

Sonuç sorgulama işlemi ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebildiği gibi ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de yapılabilecek.

AGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MEB-AGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

MEB-AGS puanının hesaplanmasında adayların başvurduğu öğretmenlik alanı dikkate alınıyor. Yabancı dil öğretmenlikleri için AGS ve YDS/e-YDS puanları birlikte değerlendiriliyor.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenlikleri için MEB-AGS puanı; AGS puanının yüzde 50'si ile aynı yıl içinde alınan YDS/e-YDS puanının yüzde 50'sinin birleştirilmesiyle hesaplanıyor.

Adayın aynı yıl içerisinde aldığı birden fazla YDS/e-YDS puanı bulunması durumunda en yüksek puan dikkate alınıyor.

BAZI ALANLARDA PUAN YALNIZCA AGS'YE GÖRE BELİRLENECEK

ÖABT veya YDS uygulanmayan öğretmenlik alanlarında ise MEB-AGS puanı, adayların AGS sonuçları esas alınarak hesaplanacak.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğretmen adayları, aldıkları puanın yanı sıra başarı sıralamalarını da ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden öğrenebilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okul öncesi eğitimde klasik kalıplar yıkılıyorOkul öncesi eğitimde klasik kalıplar yıkılıyor
2026-2027 KYK yurt başvuruları başladı mı?2026-2027 KYK yurt başvuruları başladı mı?

Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı akademi Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Alihan Kuriş soruşturmasında tek bir kasadan 200 kilogram altın çıktı!

Alihan Kuriş soruşturmasında tek bir kasadan 200 kilogram altın çıktı!

PYD-SDG'den fesih açıklaması

PYD-SDG'den fesih açıklaması

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu

Otobüs sektöründe büyük şok: 47 yıllık firma iflas etti

Otobüs sektöründe büyük şok: 47 yıllık firma iflas etti

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.