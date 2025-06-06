MEB AGS (Akademi Giriş Sınavı) başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? MEB AGS başvurusu ve başvuru ücreti

Öğretmen olmak isteyen kişiler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen MEB AGS sınavı, Ölçme Seçme Ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenmektedir. Adaylar bu sınavda çeşitli puan türleri üzerinden değerlendirilirler. Değerlendirmenin ardından adaylar aldıkları puanlara göre akademiye girmeye hak kazanabilirler.

AGS başvurusu nasıl yapılır?

AGS sınavına Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı atamalar ile öğretmenlik yapmak isteyen adaylar katılabilir. ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulanan bu sınavın sonuçları Milli Eğitim Akademisi’ne öğrenci kabul sürecinde kullanılır. İki oturum olarak düzenlenen sınavda sözel ve sayısal beceri, güncel bilgiler, eğitimin temel bilgileri, Tarih gibi konular yer alır. Sınava görmek için önce başvuru işlemi yapılmalıdır.

Sınav başvuruları Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından açıklanan tarihlerde yapılmalıdır. Başvuru işlemleri belirlenen tarihler arasında ÖSYM’nin internet sitesinden ya da aday işlemleri mobil uygulaması aracılığı ile yapılabilir. Başvuru süreci için ÖSYM tarafından yayınlanan AGS başvuru kılavuzu incelenmelidir. AGS başvurusuna ait bilgiler MEB AGS kılavuzunda yer almaktadır. AGS başvuru yapılan süreçte MEB AGS başvuru ücretinin de ödenmiş olması gerekir.

MEB AGS şartları nelerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmen adaylarına sunduğu akademi eğitimine katılabilmek için adayların AGS sınavında başarılı olmaları gereklidir. MEB AGS sınavı bakanlığın ataması sonucu resmi olarak bir eğitim kurumunda görev almak isteyen kişilerin katılımına da açık bir sınavdır. Sınava girebilmek için başvuru yapılması gerekir.

AGS başvurusu yapmak isteyen öğretmen adaylarının bazı şartları yerine getirmiş olması önemlidir. Öğretmen olmaya aday kişiler AGS sınav başvurusu yapmadan önce bu şartlara uyup uymadıklarını kontrol etmelidirler. Adaylar öğretmenlik mesleği için resmi bir kaynak kabul edilen bir lisans programından mezun olmuş olmalıdırlar.

AGS başvuru ücreti ne kadardır?

AGS sınavına girecek olan öğretmen adayları için sınav bilgileri ÖSYM sitesinde yer almaktadır. Buna göre örneğin 2025 yılı için başvurular 8 Mayıs 2025 tarihinde 10.45’ten itibaren başlamış ve 20 Mayıs’ta sona ermiştir. Geç başvurular için verilen tarih ise 28 Mayıs 2025’tir. Sınava başvuracak olan kişilerin AGS başvuru ücretini de ilgili noktalardan yapması gerekir.

Açıklanan resmi bilgilere göre 2025 AGS sınav ücreti her bir oturum için 570 TL olarak belirlenmiştir. 2025 yılında sınav 13 Temmuz 2025 tarihinde 10.45 ve 14.45’te iki oturum olarak gerçekleştirilecektir. AGS ve ÖABET olarak isimlendirilen iki oturum farklı puan türleri ile değerlendirilecektir. Sınav giriş belgesi ise sınavdan 10 gün kadar önce ÖSYM tarafından ilan edilecektir.