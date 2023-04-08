MEB ara tatil ne zaman 2023? Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? İşte 2023 tatil takvimi

2022-2023 eğitim öğretim yılının 2. ara tatil tarihi milyonlarca öğrenci tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2. ara tatil tarihlerini açıkladı. Ramazan Bayramı ile birleşme durumu da merak edilen bir diğer konu oldu. İşte okullarda MEB 2. ara tatil ve bayram tatili ile birleşip birleşmeyeceğine dair detaylı bilgiler...

MEB TATİL NE ZAMAN 2023?

Okullarda ikinci ara tatil 17-21 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihler, Ramazan bayramıyla benzer tarihlere denk gelecek. Normal şartlarda resmi tatillerden olan Ramazan bayramında öğrenciler ek olarak tatil yapıyordu.

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı tatil takviminde bir değişikliğe gitmedi. Öğretmenler bu tarihlerde idari izinli sayılacak. Okullarda son ders zili 14 Nisan Cuma günü çalacak.

BAYRAM TATİLİ İLE ARA TATİL BİRLEŞECEK Mİ?

Okullardaki 2. ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleşecek. MEB takvimine göre ara tatil 17 Nisan’da başlayacak. Ancak Ramazan Bayramı tatili sebebiyle okullar 24 Nisan Pazartesi günü açılacak. Takvim dikkate alındığında öğrenciler, hafta sonu ile birlikte toplam 9 gün tatil yapmış olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 okul dönemi ise 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek. Bakanlığın dönem başında yayınladığı takvime göre yaz tatili normal şartlarda 90 gün sürecek.



