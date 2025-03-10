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MEB'den 'müfredat dışı ders işlenecek' iddialarına yanıt geldi: Mümkün değildir

10.03.2025 10:27
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Son günlerde okullarda müfredat dışı konularda ders işleneceği ve dersliklerdeki tahtaların farklı renklere boyanacağı yönünde iddialar gündem olmuştu. Bu iddiaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, "Eğitim öğretim kurumlarımızda, ilgili mevzuatımızla çerçevesi belirlenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca onaylanan müfredat dışında herhangi bir konunun ders içeriği olarak belirlenmesi veya okutulması mümkün değildir" denildi.

MEB'den 'müfredat dışı ders işlenecek' iddialarına yanıt geldi: Mümkün değildir

MEB, Eğitim-Sen'in bugün okullarda müfredat dışı konularda ders işleneceği ve dersliklerdeki tahtaların farklı renklere boyanacağı yönündeki iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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"MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Açıklamada, "Bütün demokratik hukuk devletlerinde olduğu gibi ülkemizde de temel hak ve hürriyetlerin kullanılması konusunda anayasal güvenceler getirilmiştir. Bu minvalde anayasamızın güvence altına aldığı özgürlüklerden biri de sendikal faaliyet özgürlüğüdür. Öte yandan insan haklarının korunmasına ilişkin bütün uluslararası metinlerde temel hak ve hürriyetler kullanılırken 'başkalarının özgürlüklerini ihlal etmemesi gerektiği', ortak kabul görmüş bir ifadedir. Bu açıklamalar ışığında sendikal hakların kullanılmasında; Anayasamızın 12'nci maddesindeki 'Temel hak ve hürriyetler; kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.', Ailenin ve Çocukların Korunması başlıklı 41'inci maddesindeki 'Aile, Türk toplumunun temelidir.', Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi başlıklı 42'nci maddesindeki 'Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.', Sendika Kurma Hakkı başlıklı 51'inci maddesindeki bu hakkın kullanılmasının 'milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle' sınırlandırılabileceği, ilkeleri başta olmak üzere Milli Eğitim Temel Kanunu ile aile hayatını koruma altına alan bütün yasal düzenlemeler göz önünde bulundurulmalıdır. Eğitim öğretim kurumlarımızda, ilgili mevzuatımızla çerçevesi belirlenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca onaylanan müfredat dışında herhangi bir konunun ders içeriği olarak belirlenmesi veya okutulması mümkün değildir" denildi.

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"GEREKLİ ADLİ VE İDARİ SÜREÇLER YÜRÜTÜLECEKTİR"

Sendika yetkilileri ve okullarda görev yapan öğretmenlerin anayasa başta olmak üzere kanunlarla kendilerine verilen yetki ve görevler çerçevesinde hareket etmekle yükümlü oldukları hatırlatılan açıklamada, "Sendikal haklar, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkını içermekte olup kamu hizmetlerinin nasıl yürütüleceğinin çerçevesini ise mevzuat belirlemektedir. Ulusal ve uluslararası normlarda sendikal hakların kullanımı, kamu hizmetlerini keyfi biçimde yürütmek anlamına gelmemektedir. Sendikal hürriyet iddiasıyla yürütülen ötekileştirici, ayrıştırıcı, kamplaştırıcı ve illegal faaliyetlerin 'sendikal özgürlük' kavramını dejenere ettiği ve özüne zarar verdiği de açıktır. Tüm bu açıklamalar ışığında, sendikal özgürlüklerin kullanıldığı iddiasıyla anayasaya, yasalara ve toplumsal değerlere aykırı davranışlarda bulunarak sendikal faaliyetlerin özüne zarar veren kişi ve kurumların eylem ve açıklamalarına asla müsamaha gösterilmeyecek, gerekli adli ve idari süreçler yürütülecektir" ifadelerine yer verildi.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı meb müfredat
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