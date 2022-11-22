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MEB'den öğretmen çocukları için yeni düzenleme! Bakan Özer duyurdu: 'Kontenjan şartını kaldırdık'

22.11.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Öğretmen çocuklarının nakil ve geçiş işlemleri konusunda değişikliğe gidildiğini belirten Bakan Özer, “Tayin olan öğretmenlerimizin çocuklarının liselere nakil konusunda yaşadığı sıkıntıları gidermek amacıyla okul değişikliği işlemlerindeki kontenjan şartını kaldırdık.” ifadelerini kullandı.

MEB'den öğretmen çocukları için yeni düzenleme! Bakan Özer duyurdu: 'Kontenjan şartını kaldırdık'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme üzerine konuştu. Bahsi geçen değişikle tayin olan öğretmenlerin liseye giden çocukları nakil konusunda sıkıntı yaşamayacak.

BAKAN ÖZER MÜJDEYİ VERDİ: "OKUL DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİNDE KONTENJAN ŞARTI KALDIRILDI"

Okul değişikliği işlemlerindeki kontenjan şartını kaldırdıklarını belirten Bakan Özer, “Görev yeri değişen öğretmenlerimiz, lise çağındaki çocuklarının nakil işlemlerindeki kontenjan sınırı nedeniyle kendi merkezî sınav puanlarının daha altında ya da kayıt alanlarının uzağında okullara gitmek durumunda kaldığına yönelik sorunları bize ilettiler. Biz de tayin olan öğretmenlerimizin çocuklarının liselere nakil konusunda yaşadığı sıkıntılarını gidermek amacıyla okul değişikliği işlemlerindeki kontenjan şartını kaldırdık. Buradaki kriterimiz, merkezî sınav puanıyla öğrenci alan okullarda öğrencinin taban puanı, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullarda ise yerleştirme dengesinin sağlanması olacak.” ifadelerini kullandı.

YÖNETMELİKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan düzenleme 15 Kasım 2022’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan açıklamaya göre, çalışma yeri değişen öğretmenlerin çocukları, lise öğrenimleri boyunca bir kez olmak üzere kontenjan şartı aranmaksızın nakil olabilecek.

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