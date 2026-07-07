MEB'den tartışma yaratan değişiklik! 'Kurtuluş Savaşı' yerine artık o ifade kullanılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yıllardır kullanılan Kurtuluş Savaşı ifadesini ders kitaplarında değiştirdi. MEB, 2024 yılında “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adıyla kapsamlı bir müfredat değişikliğine gitmişti. Bununla birlikte bazı derslerde kullanılan kavramlar da değiştirildi. “Orta Asya” yerine “Türkistan”, “Coğrafi Keşifler” yerine “sömürgecilik”, “Haçlı Seferleri” yerine “Haçlı saldırıları”, “Ermeni meselesi” yerine ise “asılsız Ermeni iddiası” ifadeleri kullanılmaya başlandı.

BİZANS YERİNE DOĞU ROMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP milletvekilleriyle yaptığı toplantıda değişikliklere değinerek, “yanlış kavramsallaştırmaların” düzeltildiğini söyledi. Tekin, “Artık ‘Bizans’ yerine ‘Doğu Roma’, ‘ormanlarımız’ yerine ‘Yeşil Vatan’, ‘denizlerimiz’ yerine ‘Mavi Vatan’ kavramlarını kullanıyoruz. Bunlar yanlıştı, düzeltildi. Mesela ‘Kurtuluş Savaşı’ yerine artık ‘Milli Mücadele’ diyoruz” dedi.

Tekin’in “Kurtuluş Savaşı” ifadesinin ders kitaplarında kullanılmadığına ilişkin sözleri tepki çekti. Ancak değişikliğin yeni olmadığı ortaya çıktı. Bakanlık yetkilileri uygulamanın 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1’inci, 5’inci ve 9’uncu sınıflarda başladı ve iki yıldır devam ettiğini belirtti. Ortaokul 8’inci sınıfta okutulan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin 2024 yılı müfredatında, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının anlatıldığı bölümde “Kurtuluş Savaşı” yerine “Milli Mücadele” kavramının kullanıldığı görüldü.

“MESELE KURTULUŞ SAVAŞI’NIN KALDIRILMASI DEĞİL”

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; toplantıya katılan AK Partili bir milletvekili yaptığı değerlendirmede, “Bunlar yeni şeyler değil. Yusuf Bey sadece bazı kavramlarla ilgili doğru olduğunu düşündüğü söylemleri anlattı. Oradaki mesele Kurtuluş Savaşı’nın kaldırılması değil. Devletimizin adı değişti ama devlet bütün birikimiyle devam etti. Burada ideolojik bir mesaj yok. Türkiye, önceki devletin devamı olarak görülüyor” dedi.

MURAT BARDAKÇI: YAZIMDAN ALMIŞLAR

Tarihçi Murat Bardakçı konuyla ilgili değerlendirmede bulundu; 2021’de Habertürk’te çıkan yazısını hatırlatıp “Türkçe bilen ‘Kurtuluş Savaşı’ demez. ‘İstiklal Harbi’ denmesi için sömürge olmamız gerekir. Sömürge değil, imparatorluktuk. Bakanlık böyle dediyse benim yazımdan aldılar demektir” dedi.

SENDİKACILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak: “Maarif Modeli açıklanırken ‘köklerden geleceğe’ denildi. Köklerden kasıtları İslam. Uzun zamandır Cumhuriyet değerleriyle uğraşıyorlar, silmeye çalışıyorlar.”

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay: “Milli Mücadele deyip de sonunda kurtuluş yoksa bu, siyasi olarak neyi yansıttığını gösteriyor. 107 yıl önce verilen mücadelede Ankara’nın, TBMM’nin ve Mustafa Kemal’in yanında değil de dönemin iş birlikçi saray düzeninin tarifini yapıyorlar.”