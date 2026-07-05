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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "Geleceğin Mührü" paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geleceğin Mührü" dijital iletişim kampanyası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "Geleceğin Mührü" paylaşımı

Tekin, NSosyal hesabından, İletişim Başkanlığınca "Geleceğin Mührü" başlığıyla hazırlanan videoyu paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin den "Geleceğin Mührü" paylaşımı 1

BAKAN TEKİN'DEN PAYLAŞIM

Paylaşımında, geleceği inşa etmenin bugünün bilgisiyle başladığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizden aldığımız ilham ve güçle Türkiye'nin mührünü bu asra vuruyoruz. Eğitimden teknolojiye, savunmadan diplomasiye uzanan her alanda tam bağımsızlık idealinden taviz vermeden, güçlü Türkiye hedefiyle emin adımlarla ilerliyoruz."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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meb yusuf tekin
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