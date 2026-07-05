Milli Eğitim Bakanı Tekin'den "Geleceğin Mührü" paylaşımı

Tekin, NSosyal hesabından, İletişim Başkanlığınca "Geleceğin Mührü" başlığıyla hazırlanan videoyu paylaştı.

BAKAN TEKİN'DEN PAYLAŞIM

Paylaşımında, geleceği inşa etmenin bugünün bilgisiyle başladığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizden aldığımız ilham ve güçle Türkiye'nin mührünü bu asra vuruyoruz. Eğitimden teknolojiye, savunmadan diplomasiye uzanan her alanda tam bağımsızlık idealinden taviz vermeden, güçlü Türkiye hedefiyle emin adımlarla ilerliyoruz."

❝Geleceğin Mührü❞



Geleceği inşa etmek, bugünün bilgisiyle başlar.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizden aldığımız ilham ve güçle Türkiye’nin mührünü bu asra vuruyoruz.



Eğitimden teknolojiye, savunmadan diplomasiye uzanan her alanda tam… pic.twitter.com/2zg5m3brBa — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) July 5, 2026

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır