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  4. MEB’den tartışma yaratan karar: İki öğretmene ‘Dini eğitimi engellemeye çalışma’ cezası verildi

MEB’den tartışma yaratan karar: İki öğretmene ‘Dini eğitimi engellemeye çalışma’ cezası verildi

27.09.2024 08:06
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ÇEDES Projesi kapsamında Diyanet görevlilerinin vereceği eğitimi engellediği iddiası ile Mersin’deki bir Anadolu Lisesi’nde görev yapan iki öğretmene “dini eğitimi engellemeye çalışma” cezası verildi. Disiplin Kurulu’nun bu kararına itiraz edilirken, idare mahkemesine de dava açıldı.

MEB’den tartışma yaratan karar: İki öğretmene ‘Dini eğitimi engellemeye çalışma’ cezası verildi

Diyanet’in okulda ders vermesini engellediği iddiasıyla 2 öğretmen hakkında soruşturma açıldı. Öğretmenleri, “Dini eğitimi engellemeye çalışmakla” suçlayan MEB, ceza verdi.

Mersin’deki İsa Öner Anadolu Lisesi’nde, ÇEDES Projesi’yle ilgili öğrencileri etkilediği iddiasıyla öğretmenler Esin Azize Sor ve Ali Doğan’a, Akdeniz Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek’in talimatıyla soruşturma açıldı. Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre, Mersin İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Çırakoğlu ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’un başkanlığında disiplin kurulu toplandı.

Sor ve Doğan hakkındaki soruşturma dosyasına, “Yasal olarak verilecek dini eğitimi engellemeye çalışmak” ifadesi resmen girdi.

Diyanet aracılığıyla il ya da ilçe müftülüklerinin vereceği dini eğitimle ilgili, velilerden izin dilekçesi alınması gerektiğine dair öğrencilerini bilgilendirmeleri gerektiği halde öğretmenler suçlandı.

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Öğretmenler kendilerini, “Salondaki öğrenciye, veli izni alınması konusunda bilgi vermek görevimiz. Asıl yaptığımız davranış, mahalle halkı ile okul idaresinin karşı karşıya gelmemesi için iyi niyetli bir davranıştır” diye savundu.

Soruşturma sonunda öğretmen Ali Doğan ve Esin Azize Sor, 1/30 oranında aylıktan kesme cezasına çarptırıldı. Eğitim İş Temsilcisi Ahmet Karaman, cezaya itiraz etse de öğretmenler cezalandırıldı.

Disiplin Kurulu kararına itiraz edilirken, idare mahkemesine dava açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Mersin diyanet eğitim meb
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