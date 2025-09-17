EĞİTİM

MEB'den yeni uygulama! Ortaokul ve lise öğrencileri için bu yıl başlıyor: Mesleki Beceri Envanterleri

MEB yeni bir uygulamayı daha hayata geçiriyor. Ortaokul ve lise öğrencileri için harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı; öğrencilere mesleki ilgi ve beceri envanterleri uygulaması yapılmasına karar verdi. Söz konusu uygulama ile birlikte öğrencilerin mesleki yönelimleri belirlenecek.

MEB'den son dakika yeni uygulama haberi geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanterleri uygulamasıyla bu yıl itibarıyla başlıyor. Söz konusu yeni uygulama, ortaokul ile lise öğrencilerinin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda doğru eğitim ve meslek tercihi yapabilmelerine imkan sağlayacak. İşte detaylar...

MESLEKİ İLGİ VE MESLEKİ BECERİ ENVANTERLERİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini tanıyarak eğitim ve meslek tercihlerinde doğru yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanterleri geliştirildi.

BU YILDAN İTİBAREN UYGULANACAK

Yazılım süreçleri tamamlanan envanterler, bu yılın eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul ve lise öğrencilerine uygulanacak. Dijital ortamda uygulanacak envanterler, hazırlanan internet sitesi üzerinden öğrenciler tarafından cevaplanacak. Yanıtlar, okul rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanlar tarafından değerlendirilecek, böylelikle öğrencilere mesleki rehberlik kapsamında yönlendirme ve yerleştirme hizmeti sunulacak.

Öğrencilerin doğru yönlendirilmesi ve mesleklere yönelik olumlu tutum geliştirmeleri hedefleniyor.

Envanterler sayesinde öğrencilerin liseye geçiş ve program tercihlerinde daha doğru yönlendirilmesi, dijital yeterliklerinin güçlendirilmesi ve mesleklere yönelik olumlu tutum geliştirmeleri hedefleniyor. Çalışma, öğrencilerin hem kendilerine uygun programları seçmelerine hem de eğitimle iş yaşamı arasındaki ilişkiyi daha bilinçli kavramalarına katkı sağlayacak.

Mesleki İlgi Envanteri, bilim, doğa/ekosistem, sosyal etki, kültür, toplum ve inanç sistemi, sanat, spor, sağlık, teknoloji ve mühendislik, veri bilimi ve dijital iletişim gibi geniş bir yelpazede öğrencilerin ilgilerini ölçmeye yönelik maddeler içeriyor. Mesleki Beceri Envanteri ise ortaokul ve lise öğrencilerinin mesleki ve teknik anadolu liselerinde yer alan 53 alan ve 114 dala yönelik beceri profillerini belirlemek üzere hazırlandı.

Ortaokul düzeyinde öğrenciler liseye geçiş sürecinde ilgi ve becerilerine uygun alanlara yönlendirilecek, lise düzeyinde ise yükseköğretim programlarına veya meslek dallarına daha bilinçli yönelimleri sağlanacak.

GÜÇLÜ BİR KAYNAK NİTELİĞİ TAŞIYOR

Envanterler yalnızca öğrenciler için değil öğretmen ve veliler için de yol gösterici olacak. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak bu araçlar, öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyecek güçlü bir kaynak niteliği taşıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel ilkeleri doğrultusunda hazırlanan envanterler, eğitim ile istihdam arasındaki bağı güçlendirerek Türkiye'nin nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefini destekleyecek.

Bu sayede öğrenciler okul dönemlerinin yanı sıra yaşam boyu gelişim süreçlerinde de kendilerini tanıyacak, potansiyellerini ortaya çıkaracak ve doğru mesleki kararlar alabilecek.

(AA)

