MEB düğmeye bastı! Okul kayıtlarında yeni dönem geliyor! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak; Bakan Tekin duyurdu

Bakan Tekin, Erzurum'daki Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen üçüncü ve son "İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı"na katıldı. Burada konuşan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı'nı Türkiye'nin en büyük ailesi olarak tanımladıklarını vurgulayarak, "Gerçekten çok büyük camiayız. Böyle söylendiğinde belki büyüklük gözükmüyor ama işte rakamlar üzerinden bir konuşursak bizim muhatap olduğumuz yaklaşık 60 bini resmi okul olmak üzere toplam 75 bin okul ve toplamda 100 binin üzerinde kurum, yaklaşık 1 milyon 100 bini resmi olmak üzere 1 milyon 250 binin üzerinde öğretmen arkadaşımız var. 18 milyon öğrenci ve her bir hesap ettiğimizde toplumun aslında tamamını yaklaşık 50-60 milyonluk bir kitleyi ilgilendiren bir bakanlığız.

Bu kadar büyük bir aile 922 ilçenin tamamında yönetici arkadaşlarımız, okullarımız, Anadolu'nun her köşesinde kurumlarımız var. Dolayısıyla bu kadar devasa bir yapının çözmesi gereken sağlıklı bir iletişim mekanizmasının oluşturulması şart. Eğer sağlıklı bir iletişim mekanizması kurulamazsa bu ailenin fertleri arasında bir uyum tesis edilemezse, bu kadar büyük bir yapının başarılı olma şansı, aynı sesi çıkarma şansı, aynı amacı hayata geçirmek için mücadele etme şansı olmaz. Dolayısıyla biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak başlangıçtan beri en temel hedefimiz; bakandan başlayıp en ücra köşedeki hizmet eden arkadaşımıza kadar Milli Eğitim Bakanlığının ne yaptığını, bütün fertlerinin bilmesi ve bu bilgi dahilinde bir bütünün parçaları mantığıyla hareket ederek bütünü tamamlayan, uyumu tesis eden bir şekilde çalışmasını temin etmek bizim başlangıçtan beri en temel hedefimizdir" şeklinde konuştu.

"ÖĞRETMENLER ODASI TOPLANTILARI DEĞERLİ"

Bakan Tekin, bu hedefi hayata geçirmek için bakanlık merkez teşkilatında yapılan, okul okul gezerek öğretmenlerle yapılan sohbetlerin esprisinde bu gerçeğin yattığını vurgulayarak, "Biz Anadolu'daki ilçelere genel müdür düzeyinde arkadaşlarımızı göndererek meramımızı anlattık, anlatmaya çalıştık. Ben şahsen bakan olarak, göreve başladığım tarihten itibaren büyük çoğunluğu programsız olmak üzere yaptığımız okul ziyaretleri var. Ve okullarda öğretmenler odasında, öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetler istişareler. Yaptığımız bütün toplantılarda 15 dakikadan fazla konuşmadık, muhataplarımızla çalışma arkadaşlarımızla, istişare kültürü içerisinde sözü çoğunlukla onlara verdik. Onların anlatmak istediklerini, söylemek istediklerini dinledik. Ve dinlediklerimizi not alarak hayata geçirdik. 2023 yaz aylarından itibaren her yaz eğitim öğretim yılına hazırlık genelgesi çıkarma geleneği başlattık. Ve bu genelgede her birisinde 50-60 tane madde oldu. Ve bunların hepsi bahşettiğim şeylerin hepsi öğretmenler odasında, öğretmen arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde, illerde yaptığımız toplantılarda arkadaşlarımızın çözülmesi gereken ya da 'şu uygulamanın hayata geçirilmesi gerekir' şeklindeki önerileri Bakanlıkta ilgili dairelerce değerlendirildikten sonra mevzuat haline dönüştürülerek sahayla paylaşıldı" dedi.

"PLANLARIMIZ SEKTEYE UĞRUYOR"

Ankara'da programsız bir biçimde yaptıkları okul ziyaretinde öğretmenlerin bir konuyu dile getirdiğini vurgulayan Bakan Yusuf Tekin, "Aslında bizim de gündemimizde olan bir konuyu ısrarlı bir biçimde dile getirdiler. Biz ilkokullarımız, ortaokullarımız, orta öğretim kurumlarının tamamında sınavla öğrenci alanlar hariç, adrese dayalı yerleştirme yapıyoruz. Ama bazı yerlerde, bazı okullarla ilgili lehte ya da aleyhte kamuoyu oluşturuluyor. Bazı okulların popüler olduğu iddia ediliyor. Ve illerde, ilçelerden ilçe müdürlerimiz, il müdürlerimiz, kaymakamlarımız ve valilerimiz çocuklarını o okullara yazdırmak isteyen, aslında adresi o okulda olmadığı halde okula yazdırmak isteyen kişilerin baskılarıyla karşı karşıya kalıyor. Ve bunun sonucunda da Türkiye genelinde ilkokullarda ve ortaokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı 20-22 bandına düşmüşken bazı okullarda 37-38 sekiz kişilik sınıflar var. Ama hemen yakınındaki bir okulda öğrenci mevcutları 20'li rakamların altına düşen sınıflar var. Şimdi burada bir dengesizlik var. Biz zaten planlamamızı, yatırım planlamamızı ona göre yapıyoruz.

Devletin ilgili birimlerinden okula başlama yaşı gelen çocuklarla ilgili adres bilgilerini alıyoruz. Ve her bir okulumuzu bu adres bilgilerine göre sokak sokak zimmetliyoruz. Planlamamız buna göre. İhtiyaç olan mahallelerde ya da sokaklarda, caddelerde okul planlaması yapıyoruz. Şimdi böyle planlamayı yapmışken, bazı kişiler aslında kendi adresleri açısından uygun olmayan okullara çocuklarını yazdırmak için farklı yöntemleri de deniyorlar. Neticesinde bir tür olumsuzluk ortaya çıkıyor. Bizim planlamalarımız sekteye uğruyor. Bir okulda 15-16 kişilik sınıflar. Yanındaki okul da 40-45 kişilik sınıflar ortaya çıkıyor. 'Çocuğu aslında oraya yazdıracaktım ama okul müdürü bizden para istedi, kayıt parası istedi' şeklinde şayialar ortaya çıkıyor. Aslında okul müdürümüzün söylediği şey şu: 'Sizin çocuğunuz bu okula kaydolamaz çünkü adresi burası değil.' Ama veli sanki şöyle kayıt parası verse kaydedecektir. Kaydedemezler. Arkadaşlarımız da zaten bunu çalışıyorlar.

YENİ SİSTEM HAYATA GEÇİYOR

Önümüzdeki yıl bu konuda yine merkezi sınırlamayla, okul kayıtlarının kapatıldığı bir sistemi hayata geçireceğiz. Yani artık taşrada arkadaşlarımız bu tür baskılarla karşı karşıya kalmayacaklar. İçişleri Bakanlığı'yla bu konuda bir çalışma yürütüp bu tür konularda okullarla ilgili yaptığımız planlamaların sabote edilmesini, okullarımızda bu anlamda dengesizliklerin ortaya çıkmasını engelleyeceğiz. Öyle tablolar var ki, okulumuzda işte müzik atölyesi yapmışız. Çok baskı geldiği için müzik atölyesi kapatılıp sınıfa dönüştürüyorlar. Kütüphaneyi kapatıp sınıfa dönüştürmek zorunda kalıyorlar. Tabii çok baskı var çünkü. Bunların hepsi sahada öğretmen arkadaşlarımızdan, idareci arkadaşlarımızdan, sahada yaşanan sorunlarla ilgili bize geri dönüşler üzerinden oluşturduğumuz uygulamalar" diye konuştu.

(İHA)Kaynak: İHA