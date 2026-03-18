EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

MEB'den 32 bin TL maaşla 'akademi' kararı! 7 ilde başlıyor... Öğretmen olmak için artık KPSS yetmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) aldığı yeni kararla, öğretmen olma şartlarını değiştirdi. Alınan karara göre artık fakülteyi bitirip KPSS'yi kazanmak yetmeyecek. 7 ilde 13 Nisan'da başlayacak olan Millî Eğitim Akademisinde eğitim alındıktan sonra adaylar öğretmen olarak atanabilecek. Eğitim süresince adaylara aylık yaklaşık 32 bin TL 'maaş' verilecek. Devam zorunluluğu ise en önemli kural olacak. İşte detaylar...

Devrim Karadağ

Öğretmen olma şartları değişti. Artık 4 yıllık üniversiteyi bitip, KPSS'yi kazanıp üstüne mülakatı geçmek yeterli olmayacak. Bunun yerine KPSS'yi kazandıktan sonra yeni bir eğitim süreci başlayacak. Millî Eğitim Akademisinde eğitim alındıktan sonra adaylar öğretmen olarak atanabilecek.

TARİH BELLİ OLDU! 10 BİN ÖĞRETMEN ADAYI ALINACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilk etapta bu eğitim merkezlerine 10 bin öğretmen adayı alacak. Yedi ilde yapılacak eğitimler 13 Nisan’da başlayacak.

DETAYLAR NETLEŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Yönetmeliği, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren yeni sistemde maaşlardan konaklamaya, devamsızlıktan eş durumuna kadar bütün detaylar da netleşti.

AYLIK 32 BİN TL MAAŞ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; eğitim süresince adaylara aylık yaklaşık 32 bin TL hazırlık ödemesi yapılacak ve genel sağlık sigortası primleri bakanlıkça karşılanacak.

Eğitim süresince adayların askerlik yükümlülükleri tehir edilecek. Kaydını donduran adaylara, dondurdukları süre boyunca ödeme yapılmayacak.

DEVAMSIZLIĞA DİKKAT!

Konaklama hizmetinden yararlanacak adaylar ücreti kendileri öderken; yerleştirmede engelli adaylar, millî sporcular, terörle mücadele ve sosyal hizmet kapsamındakilere öncelik verilecek.

Dört defa derse geç kalmak yarım gün devamsızlık sayılacak. Sağlık raporu süresi 20 günü aşanların kaydı dondurulacak. Evli adaylar için ise kapasite dâhilinde aynı şehirde eğitim alma imkânı tanınacak. Süreci üstün başarıyla tamamlayanlara ise “Akademi Teşekkür Belgesi” verilecek.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Öğretmen meb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Resmen açıklandı! İran'ın kritik ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Tedirgin eden Hürmüz kararı! Trump'ın planına BAE'den yeşil ışık

Fenerbahçe'de Nene hat-trick yaptı! Gaziantep FK'yı 4-1 ile geçti...

Fenerbahçe'de Nene hat-trick yaptı! Gaziantep FK'yı 4-1 ile geçti...

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Ege Kökenli anne oldu! Paylaşımının altına yorum yağdı

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Anlaşmaya varıldı! Türkiye'ye IKBY üzerinden gönderilecek

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.