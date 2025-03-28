EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. MEB duyurdu! İkinci dönem birinci ortak yazılı sınavlar tamamlandı

MEB duyurdu! İkinci dönem birinci ortak yazılı sınavlar tamamlandı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.03.2025 18:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ülke genelinde 6, 7 ve 9. sınıflarda belirlenen derslerde uygulanan ikinci dönem birinci ortak yazılı sınavların tamamlandığını belirtti. Açıklamaya göre, 9. sınıf düzeyindeki ortak sınav uygulamasıyla "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" öğretim programları kapsamında ilk defa ülke geneli ortak yazılı sınav gerçekleştirilmiş oldu.

MEB duyurdu! İkinci dönem birinci ortak yazılı sınavlar tamamlandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı birinci döneminde 6, 7 ve 10. sınıf düzeylerinde uygulanan ortak sınavlar, ikinci dönemde 6, 7 ve 9. sınıflarda belirlenen derslerde gerçekleştirildi.

İkinci dönem birinci ortak yazılı sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için 24 Mart Pazartesi, 6 ve 9. sınıf matematik dersleri için 25 Mart Salı, 7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart Perşembe ve 7. sınıf matematik dersi için 28 Mart Cuma günü ülke genelinde yapıldı.

İLK DEFA ÜLKE GENELİ ORTAK YAZILI SINAV

Açıklamaya göre, 9. sınıf düzeyindeki ortak sınav uygulamasıyla "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" öğretim programları kapsamında ilk defa ülke geneli ortak yazılı sınav gerçekleştirilmiş oldu.

  1. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ve matematik derslerinde gerçekleştirilen ülke geneli ortak yazılı sınavlarda yer alan soruların hazırlanmasında, ders kitapları ile Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarında yer alan öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri rehber alındı.

Sınavlar, öğretim programlarının hem kazanım/öğrenme çıktılarının izlenmesi hem de eğitim programlarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi açısından önemli bir adım olma özelliği taşıyor.

Ülke geneli ortak yazılı sınavlarda, açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı yedişer soru soruldu.

Sınavların değerlendirilmesi ise eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri veya ilgili dersin öğretmenlerince yapılacak. Bu derslere ait sınav sonuçları da ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek.

Kaynak: AA

Zambiya'daki FETÖ bağlantılı okullar Türkiye Maarif Vakfına devredildiZambiya'daki FETÖ bağlantılı okullar Türkiye Maarif Vakfına devredildi
Rektörden bayram mesajı...Rektörden bayram mesajı...
Anahtar Kelimeler:
meb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
'İş Bankasına kayyum gelecek' iddialarına ilişkin İş Bankası'ndan açıklama

'İş Bankasına kayyum gelecek' iddialarına ilişkin İş Bankası'ndan açıklama

Galibiyet sonrası Jose Mourinho'dan Galatasaray açıklaması! Gün vererek duyurdu...

Galibiyet sonrası Jose Mourinho'dan Galatasaray açıklaması! Gün vererek duyurdu...

Sosyal medyadan paylaştı! CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den vatandaşlara yeni çağrı

Sosyal medyadan paylaştı! CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den vatandaşlara yeni çağrı

İstihbarat raporu ortaya koydu! "Rusya bir NATO ülkesine saldıracak"

İstihbarat raporu ortaya koydu! "Rusya bir NATO ülkesine saldıracak"

Milör'ün ardından AK Partili Varank'a soruşturma

Milör'ün ardından AK Partili Varank'a soruşturma

Fenerbahçe, Bodrum karşısında hem bir ilk yaşadı hem de bir ilk yaşattı!

Fenerbahçe, Bodrum karşısında hem bir ilk yaşadı hem de bir ilk yaşattı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.