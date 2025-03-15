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MEB duyurdu: “Sıfır Atık Yarışması” başvuruları başladı!

15.03.2025 15:49
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çevre bilincini artırmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik “Sıfır Atık Yarışması”nın başvurularının başladığını duyurdu. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrencilere açık olan yarışma, bu yıl farklı kategorilerde düzenlenecek.

MEB duyurdu: “Sıfır Atık Yarışması” başvuruları başladı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ve özel okullarda öğrenim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen 'Sıfır Atık Yarışması' için başvuruların başladığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yarışma, öğrencilere geri dönüşüm bilincini kazandırmak, çevreye duyarlı bir yaklaşımı pekiştirmek ve yaratıcı çözümler geliştirmelerine olanak tanımak amacıyla tüm okul kademelerinde gerçekleştirilecek. Başvurular, okul öncesi eğitimden liseye kadar tüm öğrenciler için açık olacak.

Yarışmaya; öğrenciler 'Çizgi Roman' ve 'Atıktan Sanata İleri Dönüşüm' kategorilerinde, okullarsa bu yıl eklenen 'Yaşayan Okul Bahçeleri' kategorisinde başvuru yapabilecek.

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11 NİSAN 2025 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK

Yarışma kategorilerinde dereceye giren ilk 3 öğrenciye yaş gruplarına göre akıllı saat, tablet, dizüstü bilgisayar, elektrikli bisiklet gibi ödüller verilecek. Ayrıca okullara çevre beratı ile sürpriz hediyeler sunulacak. Yarışma başvurusu, 11 Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek. Eserler, belirtilen tarihe kadar okul müdürlüklerine teslim edilecek. Değerlendirme aşamaları okul, ilçe, il ve bakanlık seviyelerinde yapılacak. Ödül töreni Haziran 2025'te Çevre Haftası'nda gerçekleştirilecek.

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YARIŞMANIN DETAYLARI

Çizgi Roman Yarışması'na ortaokul ve lise öğrencileri, Sıfır Atık temasını işleyen özgün çizgi romanları ile katılabilecek. Atıktan Sanata İleri Dönüşüm Yarışması'na da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, atık malzemelerle tasarladıkları sanatsal çalışmalarla katılım sağlayabilecek. Yaşayan Okul Bahçeleri Yarışması'na tüm seviyelerdeki okullar, dikey bahçeler, yeşil duvarlar, kompost alanları, organik tarım bahçeleri, güneş panelleri, yenilenebilir enerji köşeleri, geri ve ileri dönüşüm, permakültür bahçeleri, yeşil çatılar gibi doğa dostu çalışmalarıyla katılım sağlayabilecek.

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(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ilkokul yarışma çevre lise okul öncesi ortaokul sıfır atık projesi
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