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MEB duyurdu! YKS ve LGS hazırlığında yeni dönem: Takvim açıklandı

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçlerini ücretsiz kaynaklarla desteklemek amacıyla MEBİ Bireysel Öğrenme Platformu üzerinden 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca Türkiye geneli 12 YKS ve 10 LGS denemesi gerçekleştirecek.

MEB duyurdu! YKS ve LGS hazırlığında yeni dönem: Takvim açıklandı

Okul derslerine destek ve merkezî sınavlara hazırlık imkânlarını bir arada sunan MEBİ, öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerini desteklemeyi sürdürüyor. Yapay zekâ destekli platform; konu anlatım videoları, etkileşimli içerikler, konu özetleri, sorular, raporlama ve hedef belirleme araçlarıyla öğrencilerin kendi hızlarında çalışmalarına, öğrenme eksiklerini belirlemelerine ve gelişimlerini takip etmelerine yardımcı oluyor.

Bu kapsamda düzenlenecek Türkiye geneli denemelerle öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçlerinin yıl boyunca izlenmesi ve ihtiyaç duydukları alanlara yönelik çalışmalarının desteklenmesi amaçlanıyor. LGS denemeleri 8. sınıf öğrencilerine, YKS denemeleri ise 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik gerçekleştirilecek. YKS denemeleri; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarını kapsayacak.

İLK YKS DENEMESİ 21 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk YKS denemesi 21-27 Eylül 2026, ilk LGS denemesi ise 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Haziran 2027’ye kadar belirli aralıklarla devam edecek denemeler, öğrencilerin hazırlık süreçlerini düzenli olarak değerlendirmelerine imkan sunacak.

Öğrenciler, Türkiye genelinden katılım sağlanan denemelerde mevcut durumlarını görebilecek, önceki sonuçlarıyla karşılaştırmalar yapabilecek ve çalışmalarında öncelik vermeleri gereken ders ve konuları belirleyebilecek.

VİDEO ÇÖZÜMLERİYLE ÖĞRENME EKSİKLERİNE YÖNELİK DESTEK

Her denemenin tamamlanmasının ardından, alanında uzman öğretmenler tarafından hazırlanan ayrıntılı video çözümleri MEBİ üzerinden erişime açılacak.

Öğrenciler, video çözümleri aracılığıyla soruların çözüm basamaklarını inceleyebilecek, farklı çözüm yollarını öğrenebilecek ve yanlış yaptıkları ya da boş bıraktıkları sorularda hangi noktalarda güçlük yaşadıklarını değerlendirebilecek. Böylece denemeler, öğrencilerin bilgilerini ölçmenin yanı sıra eksiklerini fark etmelerine ve ilgili konuları pekiştirmelerine de katkı sağlayacak.

AYRINTILI RAPORLARLA GELİŞİM TAKİBİ

MEBİ’nin Raporlar Modülü, Türkiye geneli ve bireysel deneme sonuçlarını öğrenciler için anlamlı geri bildirimlere dönüştürecek. Ders, konu, kazanım ve öğrenme çıktıları temelinde sunulan analizler, öğrencilerin güçlü oldukları alanları ve desteğe ihtiyaç duydukları noktaları belirlemelerine yardımcı olacak.

“Deneme Sınavı Raporlarım” bölümünde öğrenciler, ders ve soru bazındaki sonuçlarını ayrıntılı olarak inceleyebilecek. “İlerleme Raporlarım” bölümünde ise önceki deneme sonuçlarıyla karşılaştırmalı grafikler üzerinden gelişimlerini takip edebilecek.

YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler, “Hedef Raporlarım” bölümünde deneme sonuçlarını hedefledikleri liselerin ve yükseköğretim programlarının taban başarı sıralamalarına ilişkin verilerle birlikte değerlendirebilecek. Bu raporlar ve platformun çalışma planı özellikleri, öğrencilerin hazırlık süreçlerini bireysel ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda düzenlemelerini destekleyecek.

MEB duyurdu! YKS ve LGS hazırlığında yeni dönem: Takvim açıklandı 1

MEBİ OPTİK VE HEDEF TEMELLİ DESTEK EĞİTİMİ MODÜLÜ

Denemeleri sınıf ortamında basılı olarak uygulamak isteyen okullar da MEBİ’nin sunduğu imkânlardan yararlanabilecek. Okullar, platform üzerinden öğrenciler adına oluşturulan karekodlu optik formları indirip çıktılarını alarak denemelerde kullanabilecek. Ayrıca Hedef Temelli Destek Eğitimi Modülü üzerinden okullar, okula özgü denemelerini MEBİ soru havuzunu kullanarak oluşturabilecek.

Uygulamanın ardından okul yöneticileri, doldurulan optik formları MEBİ Optik uygulaması aracılığıyla okutarak sonuçları sisteme aktarabilecek. Böylece basılı olarak gerçekleştirilen denemelerin sonuçları da öğrencilerin MEBİ profillerine yansıtılacak.

Öğrenciler; Türkiye geneli, il, ilçe ve okul düzeyindeki başarı sıralamalarını, ders bazındaki sonuçlarını ve ayrıntılı analizlerini platform üzerinden inceleyebilecek. Bu imkânla okullarda gerçekleştirilen basılı uygulamalar da MEBİ’nin dijital ölçme, değerlendirme ve gelişim takibi sürecine dâhil edilecek.

AMAÇ EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla sunulan denemelere, mebi.eba.gov.tr adresi veya MEBİ mobil uygulaması üzerinden katılım sağlanabilecek. Öğrenciler ve mezunlar, uygulama takviminde belirtilen tarihlerde denemelere katılarak sonuçlarını ve gelişim raporlarını platform üzerinden takip edebilecek.

Türkiye geneli MEBİ denemeleriyle öğrencilerin bilgilerini pekiştirmeleri, süreyi etkili kullanma becerilerini geliştirmeleri, sınav deneyimi kazanmaları ve hazırlık süreçlerini düzenli geri bildirimlerle sürdürmeleri hedefleniyor.

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Milli Eğitim Bakanlığı lgs yks
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