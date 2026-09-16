ÖSYM duyurdu! KPSS'de usulsüzlük: 392 aday yeniden sınava girecek

6 Eylül 2026'da gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2026-KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Şanlıurfa'daki sınav uygulamalarına ilişkin başlatılan incelemenin ardından 392 adayı ilgilendiren yeni bir karar aldı.

SINAV GÜNÜ ULAŞIM SORUNU YAŞANDI

ÖSYM'nin açıklamasına göre 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül'de 1 milyon 708 bin 329 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınav, 145 sınav merkezinde 4 bin 724 bina ve 86 bin 646 salonda uygulandı.

Şanlıurfa'da ise sınav sabahı Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü bağlantı yolunun tek şeride düşmesi ve bölgede meydana gelen trafik kazası ulaşımda aksamalara yol açtı. Çok sayıda adayın sınav binalarına zamanında yetişemeyeceğinin belirlenmesi üzerine durum Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğü tarafından ÖSYM Sınav Günü Masası'na bildirildi.

SINAVIN BAŞLANGICI 30 DAKİKA ERTELENDİ

Adayların mağduriyet yaşamaması amacıyla ilgili sınav binalarında sınavın 30 dakika ertelenmesi talep edildi.

ÖSYM tarafından yapılan değerlendirme sonucunda sınav gizliliği ve güvenliğinin korunması şartıyla Osmanbey Kampüsü'ndeki sınav binalarına giriş süresinin 30 dakika uzatılmasına ve sınavın saat 10.45'te başlatılmasına karar verildi. Ardından yaşananların tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkarılması için inceleme başlatıldı. Güncel haberlerde de Osmanbey Kampüsü'ndeki sınavın ulaşım sorunu nedeniyle 30 dakika ertelendiği aktarılıyor.

KAMERA KAYITLARI ADAY ADAY İNCELENDİ

İnceleme kapsamında sınav merkezinde görev yapan yönetici ve görevlilerle görüşüldü. Sınav binaları ile salonlarda bulunan kamera kayıtlarının yanı sıra bina ve salon tutanakları da ÖSYM tarafından ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

ÖSYM, bina giriş kameraları ile sınav salonlarındaki görüntülerin her bir aday için tek tek incelendiğini bildirdi.

150 SALONUN 22'SİNDE MEVZUATA AYKIRI UYGULAMA TESPİT EDİLDİ

Yapılan inceleme sonucunda Osmanbey Kampüsü'nde bulunan toplam 150 sınav salonunun 22'sinde sınava giren 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuatına aykırı sınav uygulamalarının gerçekleştirildiği belirlendi.

ÖSYM, her adayın sınavının kurum açısından büyük bir sorumluluk olduğunu vurgularken, adalet ve fırsat eşitliğinin korunması amacıyla söz konusu adaylar hakkında yeni bir karar aldı.

392 ADAYA EŞ DEĞER SINAV YAPILACAK

ÖSYM Yönetim Kurulunun 15 Eylül 2026 tarihli kararıyla, belirlenen 392 adaya eş değer sınav uygulanmasına karar verildi. Böylece karar tüm KPSS adaylarını değil, inceleme sonucunda belirlenen 392 adayı kapsıyor.

ÖSYM'nin sisteminde de 2026-KPSS Lisans sınavının 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirildiği görülüyor.