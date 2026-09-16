Okul kantinlerinde artık satılamayacak! Yasaklı ürünler tek tek belli oldu

Üç bakanlığın iş birliğiyle yürütülen uygulama kapsamında okul kantinlerinde satışı yapılmayacak ürünlerin kapsamı genişletildi. Buna göre asitli içecekler, cips, şekerleme, patates ve benzeri yağda kızartılmış yiyecekler öğrencilere satılamayacak.

Kremalı çikolatalar ile dolgulu paketli ürünler de yasak kapsamında bulunuyor. Ambalajlı ürünlerde ise kalori sınırı uygulanacak.

PAKETLİ ÜRÜNLERDE 200 KALORİ SINIRI

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, özellikle şeker oranı yüksek ürünlerin satışına izin verilmediğini belirtirken, kantinlerde satılan ambalajlı ürünlerin 200 kalorinin üzerinde olmaması gerektiğini söyledi.

Yeni kurallar yalnızca kantin raflarındaki atıştırmalıkları kapsamıyor. Öğrencilerin sık tükettiği tostların içeriğinde de değişikliğe gidildi.

TOSTTA ERİTME PEYNİR DÖNEMİ BİTTİ

Halk arasında krem peynir olarak da bilinen eritme peynirlerin kantinlerde hazırlanan tostlarda kullanılması yasaklandı. Tostun içerisindeki peynir miktarı için de alt sınır getirildi. Buna göre bir tostta en az 20 gram peynir bulunması gerekecek.

Veliler ise çocukların sağlıksız atıştırmalıklardan uzak tutulmasına yönelik düzenlemeleri desteklediklerini ifade ediyor. Bazı veliler, çocukların beslenmesini evde hazırlamanın hem içeriklerini kontrol edebilmek hem de artan kantin maliyetlerinden etkilenmemek açısından daha avantajlı olduğunu düşünüyor.

KANTİN FİYATLARINA YÜZDE 6,2 ZAM

Yeni eğitim-öğretim döneminde değişen yalnızca kantinlerde satılan ürünler olmadı. Fiyatlara da yüzde 6,2 oranında zam yapıldı. Daha önce 90 liradan satılan tostun fiyatı 100 liraya yükseldi. Tostun yanına ayran eklendiğinde öğrencinin ödeyeceği tutar 130 lirayı buluyor.

Osmanoğlu, fiyatlarla ilgili yaptığı açıklamada çocukların beslenmesi konusunda ellerinden gelen fedakarlığı yaptıklarını belirtti.

SİMİT 30, HAMBURGER 160 LİRA

Yeni dönemde açıklanan kantin fiyatlarına göre yarım litre su 15, çay 25, simit 30 lira oldu. Açma ve poğaça 35 liradan satılırken, soğuk sandviçlerin fiyatı içeriğine göre 100 ile 125 lira arasında değişiyor.

Tavuk dönerin fiyatı 145 liraya, hamburger ise 160 liraya çıktı. Ekmek arası köfte ve et dürüm için belirlenen fiyat ise 180 lira.

DÖRT ÇEŞİT YEMEK 285 LİRA

Okullarda sunulan tabldot yemeklerin yeni fiyatları da belli oldu. Üç çeşit yemekten oluşan menü 245 liraya, dört çeşit yemek içeren menü ise 285 liraya yükseldi.

Bir öğrencinin okulda günlük 130 lira harcadığı varsayıldığında, yalnızca beş günlük kantin gideri 650 liraya ulaşıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte öğrenciler ve veliler bir yandan kantinlerdeki yeni ürün kurallarına uyum sağlarken diğer yandan artan fiyatlarla karşı karşıya kalacak.