MEB EKYS sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika 2023 MEB EKYS açıklaması

MEB EKYS sınavı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 5 Mart 2023 tarihinde yapılması planlanan MEB EKYS sınavının tarihi değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre MEB EKYS sınavının tarihi tarihi daha sonra açıklanacak.

MEB-EKYS SINAVI ERTLENDİ Mİ?

MEB EKYKS sınavı için açıklamada bulunuldu.

Yayımlanan yazılı açıklamaya göre 5 Mart Pazar günü ÖSYM tarafından yapılması planlanan MEB-EKYS sınavı ertelendi.

MEB-EKYS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB-EKYKS sınavı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"5 Mart'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirileceği duyurulan 2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) ertelendi. Sınav tarihi daha sonra açıklanacak."

