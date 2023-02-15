MEB EKYS sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika 2023 MEB EKYS açıklaması

MEB EKYS sınavı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 5 Mart 2023 tarihinde yapılması planlanan MEB EKYS sınavının tarihi değiştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre MEB EKYS sınavının tarihi tarihi daha sonra açıklanacak.
MEB EKYKS sınavı için açıklamada bulunuldu.
Yayımlanan yazılı açıklamaya göre 5 Mart Pazar günü ÖSYM tarafından yapılması planlanan MEB-EKYS sınavı ertelendi.
MEB-EKYKS sınavı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"5 Mart'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirileceği duyurulan 2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) ertelendi. Sınav tarihi daha sonra açıklanacak."