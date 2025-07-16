MEB hakkında ortalığı karıştıran bir iddia daha! Nevşin Mengü listeyi de yayınladı: ‘İddia tamamen asılsızdır’

LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayan öğrencilerle ilgili tartışma sürüyor. Son olarak Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 36 öğrencinin LGS sınavında 500 tam puan aldığı iddia edilmişti. Konu ile ilgili açıklamalar ise peş peşe geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) söz konusu iddiaları yalanladı.

NEVŞİN MENGÜ’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Gazeteci Nevşin Mengü de sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Mengü açıklamasında “Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları bana tam puan alan öğrencilerin listesini iletti. Gelen listeye göre Bursa’da il genelinde 20 öğrenci tam puan almış. Bu öğrenciler farklı okullardan. Söz konusu İmam Hatip Okulundan tam puan alan öğrenci yok.

Okul müdürünün yayınladığı liste kafaları karıştırdı. Anlaşılan listede sadece söz konusu okuldan değil Türkiye geneli İmam hatiplerden birinciler yer alıyor." ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN YALANLAMA DA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)’nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

“Bazı sosyal medya mecralarında, “Bursa Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu’ndan 39 öğrencinin 2025 LGS’de 500 tam puan aldığı” yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialar üzerinden kamuoyu yanıltılmakta ve Millî Eğitim Bakanlığımız haksız bir şekilde hedef alınmaya çalışılmaktadır

Doğrusu; Bursa il genelinde 17 farklı okuldan toplam 20 öğrenci 2025 LGS’de 500 tam puan almıştır. Bu öğrencilerin yalnızca 2’si imam hatip ortaokulu mezunudur. Dolayısıyla söz konusu okuldan 39 öğrencinin 500 tam puan aldığı yönündeki iddia tamamen asılsızdır.

İddiada adı geçen okulun sosyal medya paylaşımında, Türkiye genelinde 500 tam puan alan tüm imam hatip ortaokulu öğrencileri tebrik edilmiş olup, paylaşımda sadece kendi okullarına ilişkin böyle bir başarı beyanı yapılmamıştır.

Bu durum, paylaşımların çarpıtıldığını ve kasıtlı şekilde yanlış algı oluşturulmaya çalışıldığını ortaya koymaktadır.

Eğitim gibi hassas bir alanda, özellikle öğrencilerimizin emeğine gölge düşürecek, kamuoyunu yanıltacak bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır.

Gerçek dışı içeriklerle toplumda güvensizlik oluşturmak isteyen çevrelere karşı dikkatli olunmalı, yalnızca Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmî açıklamalar dikkate alınmalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır