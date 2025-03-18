MEB liselerle ilgili düğmeye bastı! ‘Problem var’ konusunda anlaştılar: 4+4+4 sistemine revize geliyor…

Liselerde eğitim sistemi değişiyor. MEB sorun olduğunu açıkça ilan ederek ilk sinyali verdi. Gündeme getirdiğimiz ‘12 yıllık zorunlu eğitim’ tartışması sürüyor. Bu konuda önemli bir adım atıldı. ‘Zorunlu olmasın ama nasıl olsun’ sorusu etrafında Enstitü Sosyal liderliğinde “Türkiye’de Lise Eğitiminin Dönüşümü” başlıklı çalıştay düzenledi. Türkiye’de mevcut lise eğitim sisteminin ele alındığı ve lise eğitiminde köklü bir vizyon değişikliğinin nasıl mümkün olabileceğinin konuşulduğu çalıştay Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri, eğitim araştırmacıları, eğitim yönetimi uzmanları, öğretmenler ve okul yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasında Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci “4+4+4 sisteminin son dört yılı ile ilgili bir şey yapılması gerektiği konusu son zamanlarda herkes tarafından tartışılıyor. Burada bir sorun olduğu noktasında mutabakat var. Fakat bizim bu meseleye ihtiyatlı yaklaşmamız gerekiyor. Sadece kademenin süresi ile ilgili bir olay değil. Birçok noktayı etkiliyor. Bu konunun hakikaten çok detaylı tartışılması gerekiyor.

Çok konuşuluyor medyada, 1+3 olsun, 2+2 olsun gibi... Bizim bu konuda herhangi bir angajmanımız yok. Tartışmalar sonrası ne olacak bunu görmek istiyoruz. Oturup beraber daha da derinleştirip en güzelini yapmaya çalışacağız. Eğitim politikalarında sonucu belirleyen çok fazla parametre var. Bu sebeple çok iyi tasarlanmış programlara ihtiyacımız var. Bu tür toplantıları destekliyoruz” dedi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Bu konuşmanın ardından Millî Eğitim Bakanlığı temsilcileri dinleme moduna geçti ve alanında uzman isimler konuyu etraflıca ele aldı.

Enstitü Sosyal Genel Koordinatörü Dr. İpek Coşkun Armağan, Türkiye’de lise öğrencilerinin haftada 40 saat derse girdiğini ve bu yoğunluğun lise ders programlarında kulüp faaliyetleri ile sosyal çalışmalara yer bırakmadığını belirterek, lise kademesinde esneklik ve sadeliği sağlayacak yeni bir eğitim vizyonuna ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Anadolu Üniversitesinden eğitim bilimci Prof. Dr. Oktay Cem Adıgüzel, Türkiye’de lise kademesinin öğrenciler için stresin çok yoğun olduğu bir dönem olduğunun altını çizdi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Ali Fuat Arıcı, 2012’de zorunlu eğitimin gerekçelendirilmesi ile ilişkilendirilen şartların bugün geçerliliğini yitirmiş göründüğünü ve isteksiz öğrencilerin diğer öğrencilerin de motivasyonlarının düşmesinde ve okullara aidiyetlerinin azalmasında rolü olabildiğini vurguladı.

Boğaziçi Üniversitesi Öğr. Üyesi Oğuz Köklü “Dört yıllık lise eğitimi ile üç yıllık lise eğitimi arasında mesela matematik eğitimi ve başarısı açısından bir fark olup olmadığına bakıldığında, lise eğitimi dört yıl olduğu için daha çok matematik öğretemiyoruz” diyerek lise eğitiminin uzun tutulmasının eğitimin niteliğini doğrudan iyileştiremediğine dikkat çekti.

Bu konuşmalar esnasında Millî Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin sık sık not aldığı görüldü.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır