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  4. MEB ÖĞRETMEN ALIMI VE ATAMA TARİHLERİ 2023: Öğretmen alımı ne zaman, atama takvimi hangi tarihte açıklanacak? Bakan Tekin açıkladı!

MEB ÖĞRETMEN ALIMI VE ATAMA TARİHLERİ 2023: Öğretmen alımı ne zaman, atama takvimi hangi tarihte açıklanacak? Bakan Tekin açıkladı!

05.09.2023 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğretmen alımı ve atama takvimi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık." ifadesini kullanan Tekin, atamalara da değindi. Peki, Öğretmen alımı ne zaman? Öğretmen atama takvimi hangi tarihte açıklanacak?

Öğretmen alımı konusunda son dakika açıklamasında bulunuldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında binlerce kişinin merakla beklediği atamalara değindi. bakan tekin, öğretmen alımı ile ilgili detayların Ekim ayının sonunda belli olacağını ifade etti. işte öğretmen alımı hakkında yapılan son dakika açıklaması...

ÖĞRETMEN ALIMI NE ZAMAN?

Öğretmen alımı hakkında açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Tekin şu ifadeleri kullandı:

"Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz."

ÖĞRETMEN ALIM TAKVİMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bakan Tekin öğretmen alım takviminin Ekim sonunda yayımlanacağını belirtti. Bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni öğretmenlerin görev alması planlanıyor.

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