MEB takvimi açıkladı: 2022 okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Yeni eğitim-öğretim dönemini bekleyen pek çok kişi okulların ne zaman açılacağı konusunda arama motorlarında yaptığı sorgulamalara hız kazandırdı. Konuya ilişkin MEB eğitim ve öğretim yılı takvimini geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Peki yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? İşte yeni eğitim ve öğretim dönemi ile alakalı merak edilen soruların yanıtları...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

YARIYIL TATİLLERİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrecilerin yaz tatili11 Eylül tarihinde sona ermiş olacak. 12 Eylül 2022 itibariyle birlikte öğrenciler ve öğretmenler yeni ders yılı için okullara dönecekler.

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Temmuz ayının ilk gününden itibaren alınmaya başlayan kayıtlar, e-okul istemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınıyor. Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.



