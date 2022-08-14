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MEB takvimi açıkladı: 2022 okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitecek?

14.08.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların eğitime başlayacağı tarih, son günlerde gündemden düşmeyen sorular arasında yer aldı. Hem öğrencilerin hem de okul çalışanlarının merak ettiği, okulların açılma tarihi ve yaz tatilinin sona erme günü sıklıkla sorgulanmaya devam ediyor. Yaz tatilinin son günlerine yaklaşmışken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçtiğimiz günlerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Peki okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi gün bitecek? İşte merak edilenler...

MEB takvimi açıkladı: 2022 okullar ne zaman açılıyor? Yaz tatili ne zaman bitecek?

Yeni eğitim-öğretim dönemini bekleyen pek çok kişi okulların ne zaman açılacağı konusunda arama motorlarında yaptığı sorgulamalara hız kazandırdı. Konuya ilişkin MEB eğitim ve öğretim yılı takvimini geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Peki yaz tatili ne zaman bitiyor? 2022-2023 okullar ne zaman açılacak? İşte yeni eğitim ve öğretim dönemi ile alakalı merak edilen soruların yanıtları...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

sınıf

YARIYIL TATİLLERİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

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YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Öğrecilerin yaz tatili11 Eylül tarihinde sona ermiş olacak. 12 Eylül 2022 itibariyle birlikte öğrenciler ve öğretmenler yeni ders yılı için okullara dönecekler.

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İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Temmuz ayının ilk gününden itibaren alınmaya başlayan kayıtlar, e-okul istemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınıyor. Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.


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