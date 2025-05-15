MEB tatil tarihlerini açıkladı: Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim yılı takvimini yayımladı! Okullar ne zaman açılacak? Okulların tatil tarihleri belli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini duyurdu. Yeni eğitim yılı 8 Eylül 2025’te başlayacak, 26 Haziran 2026’da sona erecek. Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla yayımlanan genelge, okul açılış tarihlerinden tatil dönemlerine kadar tüm detayları içeriyor.

ÖĞRETMENLER 1 EYLÜL’DE MESLEKİ ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu süreç, öğretmenlerin yeni döneme hazırlanması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

UYUM EĞİTİMLERİ VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025 tarihlerinde uyum eğitimleri düzenlenecek. Ayrıca, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9’uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrenciler için rehberlik çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar, öğrencilerin yeni eğitim ortamına uyum sağlamalarını ve akademik gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

BİRİNCİ DÖNEM VE ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem, 8 Eylül 2025 Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili ise 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

2026 YARIYIL TATİLİ VE İKİNCİ DÖNEM TARİHLERİ

Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ara tatili 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.