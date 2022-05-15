YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. MEB, yardımcı kaynakları öğrencilere ders kitaplarıyla dağıtacak

MEB, yardımcı kaynakları öğrencilere ders kitaplarıyla dağıtacak

15.05.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: - "Şu ana kadar 36 milyonun üzerinde kaynağı basılı olarak öğrencilerimize ulaştırdık. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında da 100 milyonun üzerinde yardımcı kaynağı ders kitaplarıyla birlikte öğrencilerimize göndereceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şu ana kadar 36 milyonun üzerinde kaynağı basılı olarak öğrencilere ulaştırdıklarını belirterek, "Önümüzdeki eğitim öğretim yılında 100 milyonun üzerinde yardımcı kaynağı ders kitaplarıyla birlikte öğrencilerimize göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bakanlık, ders kitaplarının ücretsiz dağıtımı sonrası yeni bir adım daha atarak, hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketlerine tüm öğrencilerin doğrudan ücretsiz ulaşmasını sağladı.

Her ay yayımlanan bu kaynaklarla LGS ve YKS'ye yönelik hazırlanan yardımcı kaynak setleri aileler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

- "2022-2023 yılında bir yenilik daha yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Özer, yardımcı kaynak meselesinin uzun yıllardır çözülemediğini vurgulayarak, şimdi bu kaynakların 2'den 12'ye kadarki sınıf düzeyleri için hazırlandığını dile getirdi.

Yardımcı kaynakları hem dijital platformlarda hem de basılı olarak öğrencilere ve öğretmenlere sunduklarını bildiren Özer, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar 36 milyonun üzerinde kaynağı basılı olarak öğrencilerimize ulaştırdık. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında da 100 milyonun üzerinde yardımcı kaynağı ders kitaplarıyla birlikte öğrencilerimize göndereceğiz. 2022-2023 yılında bir yenilik daha yapıyoruz. Ücretsiz dağıttığımız ders kitaplarıyla birlikte sene başında yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödülHalikarnas Balıkçısı'nın mektubundan ilham alan besteye İngiltere ve ABD'den ödül
Yeni Malatyaspor'un mali genel kurul toplantısı 31 Mayıs'ta yapılacakYeni Malatyaspor'un mali genel kurul toplantısı 31 Mayıs'ta yapılacak
Antalya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıAntalya'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 17 Mayıs Salı

İmsak
03:41
Sabah
05:25
Öğle
12:50
İkindi
16:44
Akşam
20:05
Yatsı
21:42
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

ABD Konseyi bugün toplanıyor! Bu kez dünya için değil

ABD Konseyi bugün toplanıyor! Bu kez dünya için değil

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Akıllara zarar cenaze töreni! Görenler inanamadı

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

Modernlikten uzaklaşan eski evler için modernleştiren ürünler

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

İbn-i Sina’dan o soruna kökten çözüm! Hemen uygulayın

Polislere yakalandı ama durmadı! “Dışarıda cinsel ilişki...”

Polislere yakalandı ama durmadı! “Dışarıda cinsel ilişki...”

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Arabanızda bambaşka bir hava yaratacak araba aksesuarı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.