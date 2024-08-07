MEB yaz tatilini kısaltıyor mu? Tatil süresinin 20 gün azalacağı iddia edilmişti, milyonların beklediği açıklama geldi

MEB'den yaz tatili açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kararıyla yaz tatilinin 20 gün kısaltılacağı iddia edilmişti. Ortaya atılan haberlerde bu yıl için tatil süresinde bir değişiklik olmayacağı ancak yeni dönemde tatilin 20 gün kadar kısalacağı bilgileri yer alırken, söz konusu iddialar bir anda gündem yarattı.

YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veliler 'Yaz tatili kısalıyor mu? Okullar ne zaman açılacak?' sorularına yanıt ararken, MEB'den milyonların beklediği açıklama geldi.

MEB'DEN TATİL AÇIKLAMASI

MEB'den yapılan açıklamada söz konusu iddialar kesin bir dille yalanlanırken; şu ifadelere yer verildi;

"Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor.

Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor."