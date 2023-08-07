MEBBİS mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu başladı mı, başvurular nasıl yapılır? Öğretmen eş durumu ve sağlık mazeret tayini başvuru ekranı!

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" kapsamında gerçekleştiriliyor. İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği sonuçlarının açıklanmasının ardından mazerete bağlı yer değiştirme süreci başladı. Tayin için başvuru yapmak isteyenler MEBBİS mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu başladı mı, başvurular nasıl yapılır? sorusuna yanıt arıyorlar. İşte Öğretmen eş durumu ve sağlık mazeret tayini başvuru ekranı...

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları için tarih belli oldu.

MEB tarafından yayımlanan duyuruya göre, başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 7-14 Ağustos tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada 17-21 Ağustos tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecekler. Başvuruların ardından atamalar ise 23 Ağustos’ta yapılacak. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri de 24 Ağustos itibariyle gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki “MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu” doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler uygun olan başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacaktır. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak olup eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacaktır.

MEBBİS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yönetmeliğe göre, öğretmenler aşağıdaki mazeretlerden dolayı yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler:

Aile birliği mazereti: Öğretmenin eşinin, annesinin, babasının, çocuğunun veya bakmakla yükümlü olduğu kardeşinin bulunduğu yere atanma talebi.

Sağlık mazereti: Öğretmenin veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin sağlık durumunun, bulunduğu yerde görev yapmasını engellemesi durumunda yer değiştirme talebi.

Can güvenliği mazereti: Öğretmenin veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin can güvenliğinin tehlikede olması durumunda yer değiştirme talebi.

Engellilik durumu mazereti: En az %40 oranında engelli olan öğretmenin veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin engellilik durumunun, bulunduğu yerde görev yapmasını engellemesi durumunda yer değiştirme talebi.

Diğer mazeretler: Yönetmelikte yer almayan diğer mazeretlerden dolayı yer değiştirme talebi.

